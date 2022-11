Vectra została sponsorem polskiej gimnastyki

Vectra zawarła umowę o współpracy z Polskim Związkiem Gimnastycznym (PZG), na mocy której otrzymała tytuł sponsora strategicznego. Operator przekonuje, że w ten sposób będzie nie tylko popularyzował dyscyplinę sportową, ale także zachęcał do aktywnego trybu życia.

Poza pozyskaniem tytuł sponsora strategicznego PZG, Vectra jednocześnie będzie wspierała, w roli sponsora głównego, wybrane reprezentantki i reprezentanta kadry narodowej – Lilianę Lewińską i seniorską „zbiorówkę” w gimnastyce artystycznej oraz Tomasza Le Khaca w gimnastyce sportowej mężczyzn.

W ramach kontraktu Vectra uzyskuje prawo do posługiwania się tytułem sponsora strategicznego PZG na zasadzie wyłączności, jak również prawo publikowania informacji i wykorzystywania wizerunku oraz oznaczeń PZG w działalności marketingowej i reklamowej.

Operator może również brać aktywny udział w organizowanych przez PZG konferencjach i wydarzeniach.

Vectra podaje w komunikacie, że wraz z Polskim Związkiem Gimnastycznym chce rozwijać potencjał polskiej gimnastyki oraz popularyzować tę dyscyplinę. Operator zwraca uwagę, że regularne podejmowanie aktywności fizycznej jest szczególnie istotne w czasach, gdy coraz więcej osób prowadzi siedzący tryb życia.

Wierzymy, że dzięki wsparciu tej pięknej dyscypliny sportu przyczynimy się do jej popularyzacji i rozwoju w Polsce, jednocześnie inspirując młodych ludzi do realizacji sportowych ambicji i marzeń, a wszystkich pozostałych do aktywności