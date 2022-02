Vectra ma nowego prezesa. Spółka wzmacnia radę nadzorczą i zarząd

Vectra wzmacnia redę nadzorczą i zarząd. Dotychczasowy prezes spółki Tomasz Żurański awansował do rady nadzorczej i ma odpowiadać za strategiczne projekty rozwojowe firmy. Jego miejsce w zarządzie zajął Michał Bartkowiak (zdjęcie powyżej).

Wzmocnienie rady nadzorczej oraz zarządu Vectry to efekt wdrażania przyjętej strategii biznesowej spółki oraz planów rozwojowych na najbliższe lata. W 2027 roku gdyńska firma zamierza docierać za pośrednictwem infrastruktury światłowodowej do 10 milionów gospodarstw domowych z pełną ofertą produktów i usług. Realizując tę ambicję, operator chce stać się jednym z największych dostawców Internetu światłowodowego w Polsce i rynkowych liderów, jeśli chodzi o produkty i usługi oferowane za pośrednictwem nowoczesnej i rozległej sieci. Ze względu na skalę planowanej ekspansji oraz stosunkowo krótki horyzont czasowy, spółka we współpracy z Rotshild & Co i mInvestment Banking rozpoczyna proces wyłonienia inwestora finansowego z doświadczeniem infrastrukturalnym dla swojej spółki infrastrukturalnej Vectra Investments.

Tomasz Żurański, który przez blisko 20 lat pracował w zarządzie Vectry, awansował do rady nadzorczej. Poza zadaniami wynikającymi z nowej roli, będzie odpowiadał za kluczowe projekty, takie jak proces wyłonienia inwestora finansowego w obszarze rozwoju infrastruktury, inne potencjalne transakcje wspierające cele strategiczne firmy, relacje z kluczowymi dostawcami treści czy finansowanie działań rozwojowych Grupy Vectra.

Nowym prezesem zarządu spółki Vectra S.A. został Michał Bartkowiak. To doświadczony menedżer o wieloletniej praktyce w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółkami z różnych branż, między innymi farmaceutycznej, papierniczej, motoryzacyjnej, informatycznej czy telekomunikacyjnej. W ostatnich latach był członkiem zarządu ds. finansowych, członkiem zarządu ds. operacyjnych, wiceprezesem oraz prezesem Grupy INEA.

W styczniu 2022 roku do zarządu Vectry powołano dwóch nowych członków zarządu, Wojciecha Danieluka i Sebastiana Jandę. Przed dołączeniem do Grupy Vectra, Wojciech Danieluk był między innymi członkiem zarządu Play, natomiast Sebastian Janda pracował w strukturach komercyjnych takich firm, jak Innogy czy Procter & Gamble.

Mamy ambicję i konkretny plan, aby docierać za pośrednictwem infrastruktury światłowodowej o najnowocześniejszych parametrach do 10 milionów gospodarstw domowych z ofertą produktów i usług w jakości, nad którą będziemy mieli stuprocentową kontrolę. Chcemy stać się jednym z największych dostawców światłowodu w Polsce. Inwestycje w ludzi pokazują naszą determinację, aby tę ambicję urzeczywistnić. Osobiście bardzo się cieszę, że będę mógł wspólnie z tak silnym i doświadczonym zespołem zarządzającym pracować nad realizacją tego celu.

– powiedział Tomasz Żurański, Członek Rady Nadzorczej, Vectra S.A.

Tomasz Żurański, Vectra S.A.

Grupa Vectra jest liderem w zakresie dostarczania usług kablowych w Polsce. Przed nami szereg wyzwań, ale także możliwości, które stwarza zmieniające się otoczenie rynkowe. Zmiany, które obserwujemy w niemal wszystkich aspektach naszego życia będą miały istotny wpływ na branżę telekomunikacyjną, którą czeka rewolucja, a Vectra z pewnością będzie jej częścią i istotnym rozgrywającym. Bardzo się cieszę, że dołączam do zespołu, w tak ważnym dla firmy momencie.

– powiedział Michał Bartkowiak, Prezes Zarządu, Vectra S.A.

