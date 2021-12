USA chcą się dogadać z Chinami. Na razie tylko w niektórych sprawach

USA i Chiny wreszcie porozumieją się w jakimś obszarze ich wojny handlowej. Miejmy nadzieję, że to pierwsza jaskółka zmian na lepsze.

USA i Chiny toczą od kilku lat wojnę handlową, która obejmuje różne sektory gospodarki. Ucierpiał na tym mocno Huawei, ale firma szybko znalazła nowe branże, gdzie zaczęła się rozwijać. Zawierucha mocno zabolała też amerykańskich rolników uprawiających soję. Wszystko jednak wskazuje na to, że USA i Chiny dojdą do porozumienia przynajmniej w części spornych aspektów. Tak wynika z słów amerykańskiej sekretarz skarbu Janet Yellen. Rozbrajająco szczerze wyznała ona, że niektóre z ceł na chińskie towary, które wprowadził Donald Trump nie mają sensu. Jedyne na co wpływają, to na wyższe ceny dla amerykańskich klientów. W zamian za to nie mają sensu strategicznego. Najlepiej będzie je obniżyć lub znieść.

Ma to pomóc w walce z inflacją i z problemami w łańcuchach dostaw. Amerykanka zaznaczyła, że nie jest to przełom w relacjach z Chinami, ale zamierza ona współpracować z chińskim wicepremierem Liu He. Widzimy zatem chęć rozwijania wzajemnych stosunków, nawet jeśli teraz są trudne. Amerykanie szykują ze swojej strony ważny gest, miejmy nadzieję, że ten przełom w końcu też nadejdzie.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: scmp, wł