Masz 18 lat i lubisz kolej? Wygraj bilet na darmową podróż po Europie

Już 4 października rusza kolejna edycja programu DiscoverEU. Wygrać w nim można bilety na darmowe podróże koleją po Europie.

DiscoverEU to program, którego celem jest zachęcenie młodych ludzi do podróży, tworzenia nowych znajomości oraz międzynarodowej, europejskiej wspólnoty. Osiemnastolatkowie, którzy otrzymają darmowy bilet, będą mieli możliwość rozwijania kompetencji językowych, samodzielności, zdolności organizacyjnych i adaptacyjnych. Dzięki biletowi DiscoverEU młodzi ludzie dostaną dostęp do szerokiej sieci połączeń i ponad 40000 destynacji. Wśród nich są duże metropolie, a także urokliwe i zabytkowe miasteczka oraz ośrodki turystyczne. To również świetna szansa do zawarcia nowych znajomości na całe życie.

W programie mogą uczestniczyć osoby urodzone w 2005 roku (osiemnastolatkowie), które legalnie zamieszkują na terenie Unii Europejskiej lub w którymś z państw trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+ (Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja). Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje można znaleźć pod tym adresem.

Bilet występuje w dwóch formach:

w wersji elastycznej, gdzie podróżujący dokonuje zmian na bieżąco,

w opcji, zgodnie z którą należy wcześniej zaplanować podróż.

Laureaci będą mogli odbyć podróż trwającą co najmniej 1 dzień i co najwyżej 30 dni w okresie od 1 marca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Otrzymają oni również europejską kartę młodzieżową DiscoverEU, która uprawnia do zniżek na wstęp do obiektów turystycznych i sportowych oraz przy płaceniu za kursy i warsztaty, przejazdy transportem lokalnym, zakwaterowanie, wyżywienie itp.

Jak wybierani są zwycięzcy?

Komisja Europejska uszereguje kandydatów według narodowości na podstawie odpowiedzi udzielonych przez nich na pytania quizowe. Liczba biletów przysługujących osiemnastolatkom z danego kraju jest proporcjonalna do liczby ludności tego kraju w stosunku do pozostałych państw Wspólnoty. Informacje o otrzymaniu biletu wysyłane będą na podane w aplikacji adresy e-mail. Tworzona jest także lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji laureata z biletu, zostaje on przekazany kolejnej osobie z listy.

W poprzedniej rundzie wzięło udział niemal 10 tys. młodych Polaków, z czego ponad 2,7 tys. zostało nagrodzonych darmowymi biletami i wyruszyła w podróż życia.

