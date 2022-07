Twitter wygrywa pierwszą rundę z Elonem Muskiem

Twitter wygrał pierwsze starcie z Elonem Muskiem dotyczące zakupu serwisu. Batalia prawnicza rozpocznie się wtedy, kiedy chce tego Twitter.

Elon Musk to zdecydowanie jedna z najbardziej barwnych postaci nie tylko w świecie technologicznym, ale i w ogóle. Proces Muska i Twittera wynikający z odwołanej transakcji wzbudza zatem duże emocje. Ma on potencjał na przebicie sprawy, gdzie naprzeciw siebie stanęli Johny Depp i Amber Heard.

Wtedy jednak większość ludzi od razu stanęła po stronie tego pierwszego. Sytuacja była prostsza niż tu. Sprawa dotyczyła o wiele bliższych ludziom tematów, a niektóre tłumaczenia Heard były dosłownie absurdalne. Można było się utożsamić z lubianym aktorem, który na dodatek był ofiarą. Tutaj wcale tak prosto nie będzie.

Twitter wygrywa pierwszą potyczkę z Muskiem

Zarówno Musk, jak i Twitter mają po swojej stronie dość mocne argumenty, a przedmiot sprawy jest o wiele bardziej skomplikowany. Mimo to wszystko, co dotyczy Muska szybko staje się viralem. Niestety, Elon Musk przegrał pierwsze starcie z Twitterem.

Elon Musk chciał, by proces zaczął się dopiero w 2023. Twitter nalegał na rozpoczęcie go wcześniej. Sąd przychylił się do postulatu Twittera. Właściwa bitwa prawnicza rozpocznie się zatem w październiku. Twitter argumentował, że przeciąganie obecnej sytuacji to działanie na szkodę Twittera, z czego Musk doskonale zdaje sobie sprawę.

Twitter chce iść na wojnę z Muskiem przez jego wycofanie się z porozumienia o kupnie Twittera. Musk twierdzi, że powodem jest kłamanie Twittera i zatajanie ważnych danych mających wpływ na wycenę. Twitter chce doprowadzić do sfinalizowania transakcji choćby przez sąd i podejrzewa, że Musk od początku nie chciał go kupować.

Zobacz: Elon Musk rezygnuje z Twittera. Będzie afera

Zobacz: Elon Musk spada z tronu. Mamy nowego lidera

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: euronews