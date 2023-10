TVP szuka guza. Udostępniło specjalny numer

Polskie media czekają duże zmiany. Właśnie widzieliśmy ich pierwszy zwiastun.

Właściwie było pewne, że po zmianie układu sił w polskim Parlamencie sporo się zmieni także w innych częściach składowych naszego kraju. Już wiemy, że reforma nie ominie mediów finansowanych z pieniędzy publicznych. Media również to czują.

Nowa infolinia TVP

TVP zaprasza obywateli do współpracy, a konkretnie do zgłaszania przypadków naruszeń wolności słowa. W tym celu uruchomiona została specjalna infolinia oraz adres mailowy:

telefon: 22 50 70 410

e-mail: wolnoscslowa@tvp.pl

Plansze z informacją o tym można zobaczyć między innymi na kanale TVP info, co uwiecznił na zdjęciu użytkownik Reddita:

Jakie są oczekiwania zarządzających Telewizją Polską? Trudno nie mieć wrażenia, że informowanie o tym kanale komunikacji z mediami to reakcja na wiatr zmian, który coraz silniej czują Polacy.

Niemniej niecałe dwa tygodnie po wyborach, które jak rzadko wyrwały Polaków do urn, telewizja publiczna zaczyna głośno mówić o naruszeniach wolności słowa. Internauci są zdania, że to nie może być przypadek i wietrzą spisek polityczny. Szczególnie dobrze pokazuje to komentarz jednego z użytkowników Reddita:

Budują narrację, że muszą oddać władzę wrogowi, że zostali oszukani etc. Tak samo jak Trump z „sfałszowanymi wyborami”.

Z drugiej strony nie brak głosów nadziei. Niektórzy interpretują plansze jako akt desperacji i dobrze życzą dziennikarzom TVP, którzy będą mogli rozwinąć skrzydła i zadbać o sprawiedliwy, neutralny przekaz.

Samo istnienie takiej infolinii i adresu e-mail to doskonały pomysł – obywatele powinni mieć wygodny sposób na informowanie o potencjalnych naruszeniach do zbadana oraz „dawanie cynku” dziennikarzom. Dialog jest potrzebny, zwłaszcza z mediami publicznymi, które wszyscy finansujemy.

