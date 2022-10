Szybka transmisja laserowa to przyszłość komunikacji satelitarnej

Spółka Thales Alenia Space poinformowała o osiągnięciu rekordowej szybkości w transmisji laserowej w wolnej przestrzeni. Technologia ta pozwoli zwiększyć pojemność najpotężniejszych geostacjonarnych satelitów telekomunikacyjnych.

Thales Alenia Space oraz partnerzy spółki ogłosili pomyślne zakończenie przeprowadzonej w Szwajcarii próby terenowej, polegającej na wdrożeniu bardzo szybkiego laserowego łącza komunikacyjnego ziemia-ziemia przez atmosferę. Jest to przełomowy krok w rozwoju nowej generacji geostacjonarnych satelitów komunikacyjnych wykorzystujących optyczne łącza dosyłowe w celu podwojenia swojej aktualnej przepustowości.

Rozwiązania te mają mieć kluczowe znaczenie w eliminowaniu różnic w dostępie do technologii cyfrowych i zapewnieniu wszystkim szybkiego połączenia internetowego do 2025 roku. Celem jest również zwiększenie pojemności satelitów, co pozwoli zredukować ich liczbę niezbędną do zaspokojenia zapotrzebowania użytkowników oraz przy okazji ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

Podczas kampanii testowej ETHZ, firmy ONERA i Thales Alenia Space zademonstrowały rekordową prędkość transmisji w wolnej przestrzeni wynoszącą do 1 Tbit/s na pojedynczej długości fali oraz na dystansie 53 km. Prędkość została osiągnięta w trudnych warunkach – transmisja danych odbyła się przez turbulentny kanał propagacyjny pomiędzy stacją badawczą Jungfraujoch w Alpach Szwajcarskich a obserwatorium Zimmerwald w okolicach Berna. Była to także okazja do przetestowania kombinacji kluczowych technologii dla łączy optycznych, w tym optyki adaptacyjnej, technik wieloaperturowych, a także różnych formatów modulacji.

Projekt VERTIGO przeszedł do ostatniej fazy poświęconej testom łącza komunikacyjnego o dużej mocy w środowisku laboratoryjnym w Thales Research & Technology. Kolejnym etapem będzie uruchomienie pełnowymiarowego łącza laserowego pomiędzy satelitą geostacjonarnym, znajdującym się na wysokości 36 tys. km, a stacją naziemną.

Projekcie H2020 VERTIGO

VERTIGO (Very High Throughput Satellite-Ground Optical link) to trzyletni projekt w ramach H2020-SPACE, uruchomiony 1 czerwca 2019 roku. Demonstruje on koncepcje pozwalające na znaczne zwiększenie przepustowości łączy dosyłowych poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii optycznych. VERTIGO zajmuje się kluczowymi technologiami wspomagającymi (generowanie wysokiej mocy optycznej, wysokowydajne fale, łagodzenie zakłóceń atmosferycznych) w celu wdrożenia wysokoprzepustowych łączy optycznych oraz testuje je w naziemnych demonstracjach wewnętrznych i zewnętrznych. Takie działanie jest możliwe dzięki współpracy konsorcjum partnerów złożonego z firm GmbH, ETH Zürich, Fraunhofer HHI, G&H, LEO Space Photonics R&D, ONERA, Thales Alenia Space we Francji i Szwajcarii oraz Thales Research & Technology.

