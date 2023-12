Co trzeci Polak dał się wciągnąć. Igra z ogniem

Długotrwałe przewijanie pionowych wideo, do czego przyzwyczaił nas przede wszystkim TikTok, ma szereg negatywnych skutków – wynika z najnowszych badań. Bez względu na motywację użytkownika.

Kilkudziesięciosekundowe wideo nagrane w pionie szturmem wdarły się do sieci. Po sukcesie serwisu TikTok, dziś tego rodzaju materiały oferują już niemalże wszystkie wiodące platformy społecznościowe, w tym YouTube czy Facebook. I nie ma się co dziwić, gdyż zainteresowanie nie maleje.

Według badania Mediapanel, sam TikTok każdego miesiąca ma w Polsce między 12 a 13 mln użytkowników, a kolejne miliony oglądają pionowe formaty u innych dostawców. Pytanie: czy to dobry kierunek?

Wiele zależy od tego skąd pochodzisz

Nieszablonowe badanie dotyczące fenomenu krótkich form wideo opublikowano w naukowym periodyku „Science Direct”. Przeprowadziła je prof. Ning Zhang z Uniwersytetu Finansów i Ekonomii w Guizhou na grupie 197 studentów pochodzących zarówno z Azji, jak i Ameryki Północnej. I ten ostatni aspekt ma tu kluczowe znacznie.

Jak przekonuje teraz uczona, istnieje wyraźny związek pomiędzy podejściem do pionowych wideo a pochodzeniem etnicznym respondentów. I mimo iż tego rodzaju materiały oglądane są bardzo chętnie na całym świecie, diametralnie odmienna jest zdaniem badaczki motywacja ich widowni.

Osoby z azjatyckiego kręgu kulturowego traktują ponoć TikToka i pokrewne w sposób „znacznie mniej emocjonalny” niż ich amerykańscy koledzy, czy to o pochodzeniu rdzennym czy na przykład europejskim. Dzieje się tak, gdyż wedle przedstawionej opinii social media w poszczególnych zakątkach globu pełnią zupełnie inne role pod względem społecznym.

Ale summa summarum żadne uzależnienie nie jest OK

Prof. Ning Zhang przekonuje, że statystyczny Azjata wykorzystuje internetowe platformy do zacieśniania znajomości, podczas gdy Amerykanie częściej odnajdują w nich eskapizm. Słowem, przewijają rolki nie po to, by poszerzyć kontakty w świecie realnym, lecz uciec od otoczenia oraz codziennych problemów.

Niezależnie jednak od okoliczności, zdaniem badaczki krótkie wideo są tak samo uzależniające. W abstrakcie oceniono, że przejawy uzależnienia wykazuje średnio co czwarty użytkownik TikToka, bez względu na pochodzenie i aktualne miejsce zamieszkania. Efektem mają być ograniczone zdolności poznawcze i rozmaite zaburzenia zachowania.

A co właściwie zaleca prof. Ning Zhang? – zapytacie. Na dobrą sprawę nic odkrywczego. Uczona wnioskuje ze swych badań, że zdecydowanie najwięcej nieporządanych efektów występuje u osób, które przewijają wideo powyżej 1 godziny dziennie. Jak podsumowuje, kluczem jest ograniczenie tego nawyku.

