Trwa świąteczny konkurs TELEPOLIS. Do wygrania atrakcyjne nagrody

W tegorocznym konkursie świątecznym TELEPOLIS mamy dla naszych czytelników moc atrakcyjnych nagród. Na zgłoszenia konkursowe czekamy jeszcze tylko trzy dni.

Święta Bożego Narodzenia to czas prezentów, więc i my takie przygotowaliśmy dla Czytelników TELEPOLIS.PL. Czekają one na Was w konkursie świątecznym, który ogłosiliśmy 11 grudnia tego roku. Do wygrania mamy aż 13 atrakcyjnych nagród, ze smartfonem Samsung Galaxy S20 Ultra 5G na czele.

Kup teraz - zapłać później luty 2020 220 g, 8.8 mm grubości 12 GB RAM 128 GB, (opcje: 512 GB), microSD do 1000 GB LTE do 2000Mbps od 4367,00 zł na 108 Mpix + 12 Mpix + 48 Mpix + 0.3 Mpix + 40 Mpix 6.9" - Dynamic AMOLED (1440 x 3200 px, 511 ppi) Exynos 990, 2,73 GHz Android v.10.0 5000 mAh, USB-C

Inne konkursowe nagrody to:

smartfon Realme 6 Pro 8/128 GB (nasz test),

hulajnoga elektryczna Rider Freak,

słuchawki XPG PRECOG,

kierownica gamingowa Seaborg 400,

2 x 3-miesięczny voucher na pakiety IPLA PREMIUM, HBO, TV, SPORT i SPORT PREMIUM,

dysk USB SanDisk Extreme Portable SSD 250 GB,

router TP-Link Archer AX10,

głośniki 2.1 Genesis Helium 600,

2 x myszka dla gracza Genesis Xenon 800.

A co trzeba zrobić, by wygrać jedną z wymienionych powyżej nagród? Tego dowiecie się pod tym adresem.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy tylko do 27 grudnia tego roku.

