Szukasz pracy? Dołącz do TELEPOLIS

Redakcja TELEPOLIS.PL ogłasza nabór na stanowiska Junior Account Manager, czyli Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży, a także Video Content Creator.

Pracujesz w mediach i szukasz nowych wyzwań? A może chcesz się sprawdzić w całkowicie nowej roli? Dołącz do zespołu TELEPOLIS.PL i rozwijaj z nami jeden z największych serwisów technologicznych w Polsce.

Poszukujemy osób, które są gotowe podjąć pracę w pełnym wymiarze czasowym w ramach umowy o pracę lub kontraktu B2B. Jako młodszy specjalista ds. sprzedaży odpowiadać będziesz za pozyskiwanie i opiekę nad klientami. Wesprzesz też budowanie portfolio reklamowego serwisu i skoordynujesz działania mające na celu realizację przyjętych zleceń.

Specjalista ds. sprzedaży w TELEPOLIS.PL

Oferta skierowana jest do osób, które mogą co najmniej raz w tygodniu pojawić się w biurze w Warszawie – praca hybrydowa. W zamian oferujemy stałą współpracę w ramach umowy o pracę lub kontraktu B2B, wszystkie niezbędne do pracy narzędzia i atrakcyjne wynagrodzenie, składające się z podstawy, premii oraz prowizji.

Rzecz jasna, możesz liczyć też m.in. na prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do zajęć sportowych oraz udział w licznych spotkaniach oraz imprezach. Zarówno tych wewnętrznych, integracyjnych, jak i zewnętrznych z partnerami serwisu.

Co jednak pragniemy podkreślić w szczególności, to pełna ścieżka rozwoju, jaka przed Tobą stoi. Obecny redaktor naczelny serwisu, Lech Okoń, zaczynał współpracę z nami w charakterze newsmana. Jak widzisz, w TELEPOLIS.PL nie ma ani rzeczy niemożliwych, ani barier nie do przeskoczenia. Pełną ofertę, wraz z formularzem do złożenia aplikacji, znajdziesz pod tym adresem.

Twórca wideo w TELEPOLIS.PL

Wstyd powiedzieć, ale zaniedbaliśmy mocno nasz kanał YouTube i chyba już czas najwyższy to zmienić. Obok dotychczasowych filmów Ani i Arka (zaangażowanych też w inne działania), chcielibyśmy publikować dodatkowo 8-10 materiałów miesięcznie, dostosowanych do zainteresowań naszych Czytelników.

Nie chodzi tutaj o kręcenie reklam, tylko przede wszystkim przydatnych treści, które zainteresują miłośników technologii. W tym celu szukamy pozytywnie zakręconej osoby, która nie boi się kamery i jednocześnie potrafi się nią posługiwać. Musisz rzecz jasna znać się na technologiach, bo nie potrzebujemy figuranta, tylko twórcy, któremu widzowie będą mogli w pełni zaufać.

Co istotne, w Twojej pracy pomoże Ci montażysta, abyś mogła/mógł w pełni skupić się na swoich twórczych zadaniach. W planach mamy bardzo różnorodne formaty wideo i możliwość obcowania z najnowszym sprzętem elektronicznym, często nawet jeszcze przed jego oficjalną premierą. Wyjazdy na premiery zagraniczne? Oczywiście, że tak.

Swoje kandydatury, wraz z linkami do przykładowych materiałów wideo, przesyłajcie na adres e-mail l.okon@telepolis.pl - z dopiskiem REKRUTACJA w tytule wiadomości.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na jedynie wybrane zgłoszenia.

Przesyłając CV, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne