Telekomunikacja bez tajemnic. Weź udział w bezpłatnym szkoleniu

Mieszkańcy wielu miejscowości w Polsce protestowali lub protestują przeciwko budowie sieci telekomunikacyjnych, przede wszystkim mobilnych. Doszło do nich między innymi w takich miastach, jak Rzeszów, Kielce czy Katowice, a „5G utrudnia oddychanie i kontroluje umysły” czy „5G to fale śmierci” to przykładowe hasła przewodnie protestów. W większości niechęć protestujących do mobilnych sieci komórkowych spowodowana jest lękiem wywołanym niezrozumieniem tematów związanych z procesem inwestycyjnym, ponieważ są to tematy skomplikowane i na tyle trudne, że ciężko jest je wyjaśnić w prosty i krótki sposób.

Szkolenie dotyczące procesu inwestycyjnego organizowane jest w ramach projektu „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa”. Jego celem jest poszerzenie wiedzy z procesu inwestycyjnego dotyczącego budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, podstawowych zagadnień związanych z polem elektromagnetycznym oraz dezinformacji, która często towarzyszy tym tematom.

Skomplikowane i czasochłonne przedsięwzięcie

Proces inwestycyjny dotyczący budowy stacji bazowych telefonii komórkowej to długotrwałe i skomplikowane przedsięwzięcie. W dodatku nierzadko jest obarczone ryzykiem protestów mieszkańców, którzy – zupełnie niesłusznie – obawiają się o swoje zdrowie i są przekonani o szkodliwości sąsiedztwa wież telekomunikacyjnych. Dzieje się tak, ponieważ zagadnienia związane zarówno z samym procesem inwestycyjnym, jak i polem elektromagnetycznym (PEM) są skomplikowane.

Do zrozumienia tematu potrzebna jest odpowiednia wiedza oraz umiejętność prostej komunikacji. Zdecydowanie łatwiej i efektywniej jest szerzyć na ten temat dezinformację. Stworzenie fake newsa trwa dosłownie chwilę. Wystarczy celowo mylić fakty z opiniami, dodając do tego negatywne emocje, których celem będzie wywołanie niepokoju lub strachu czy poczucia zagrożenia i gotowe. Fake newsy w swoim założeniu mają wywołać strach wśród swoich odbiorców i przekonać ich, że mieszkanie w pobliżu stacji bazowej jest szkodliwe dla ich zdrowia.

Rozwój telekomunikacji szansą dla gmin

Rozwój telekomunikacji, w przeciwieństwie do panujących nieprawdziwych opinii, jest ogromną szansą dla gmin na wielu różnych płaszczyznach:

Komunikacja i dostęp do informacji: Poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwia szybką i skuteczną komunikację między mieszkańcami, urzędnikami oraz lokalnymi przedsiębiorstwami. Dostęp do informacji staje się łatwiejszy i szybszy, co sprzyja rozwojowi lokalnej społeczności.

Edukacja i nauka na odległość: Telekomunikacja umożliwia zdalne nauczanie i dostęp do szerokiej gamy edukacyjnych zasobów internetowych. Dzieci i młodzież z gminy mogą korzystać z lekcji online, kursów e-learningowych i innych narzędzi, które poprawiają jakość ich edukacji. Nawet dorośli mogą uczyć się nowych umiejętności i podnosić kwalifikacje, nie wychodząc z domu.

Rozwój lokalnej gospodarki: Dobra infrastruktura telekomunikacyjna przyciąga przedsiębiorstwa, które mogą korzystać z szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu. To z kolei sprzyja wzrostowi lokalnej gospodarki, tworzeniu miejsc pracy i zwiększeniu inwestycji w gminie.

Usługi publiczne online: Telekomunikacja umożliwia wdrażanie usług publicznych online, takich jak składanie wniosków o dokumenty, rezerwację terminów, płatność online, itp. To ułatwia życie mieszkańcom i pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.

Turystyka i promocja regionu: Poprawa dostępności do Internetu i telekomunikacji mobilnej może przyczynić się do wzrostu turystyki w gminie. Mieszkańcy i turyści będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji o atrakcjach turystycznych, miejscach noclegowych, trasach wędrówek i innych ważnych lokalnych wiadomości. Można również promować gminę online, aby przyciągnąć turystów i inwestorów.

Eksperci z IŁ-PIB i KPRM pomagają samorządowcom

Eksperci z Instytutu Łączności oraz Ministerstwa Cyfryzacji od ponad dwóch lat zwalczają̨ dezinformację, która narosła wokół tematów dotyczących telekomunikacji mobilnej, w tym tej dotyczącej procesu inwestycyjnego. Oprócz działalności online i publikacji artykułów w ramach cyklu #PowiedzSprawdzam, w których obalane są̨ najpowszechniejsze

fake newsy, jeżdżą̨ do gmin na spotkania z mieszkańcami.

Zapisz się na bezpłatne szkolenie

Szkolenie z procesu inwestycyjnego w telekomunikacji odbędzie się 25 maja 2023 roku w godzinach od 10:00 do 15:00. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się online. Aby wziąć w nim udział, należy przesłać zgłoszenie na adres proces_inwestycyjny@il-plb.pl.

Na prośbę uczestników szkolenia organizatorzy wystawiają certyfikaty potwierdzające udział w kursie.

Za nami już osiem tur szkolenia i w każdym z nich udział wzięło kilkadziesiąt osób. Zachęcamy do uczestnictwa. Chęć udziału należy zgłaszać na adres proces_inwestycyjny@il-pib.pl. Adres ten służy także jako narzędzie do zgłaszania konkretnych przypadków, które zdarzają się w poszczególnych samorządach. Eksperci Ministerstwa Cyfryzacji oraz Instytutu Łączności chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące napotkanego problemu. Istnieje również możliwość zorganizowania indywidualnego szkolenia dla danego samorządu.

– informuje Instytut Łączności

O projekcie

Projekt „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa" realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.4. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości Polaków w zakresie działania, wykorzystania, bezpieczeństwa i znaczenia mobilnych sieci telekomunikacyjnych, a tym samym usług (w tym publicznych) opartych o te sieci. W ramach projektu zrealizowane zostaną działania w następujących obszarach: walka z dezinformacją, edukacja, podstawy prawne procesu inwestycyjnego, bezpieczeństwo i jakość życia.

