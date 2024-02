Tecno zaprasza do Barcelony. Oto, co pokaże na MWC 2024

Marka Tecno po raz drugi wybiera się na targi MWC2024. W Barcelonie Chińczycy pokażą swoje najnowsze urządzenia AI i AR, innowacyjne smartfony, technologie obrazowania czy produkty AIoT.

Marka Tecno ogłosiła, że weźmie udział w targach MWC 2024 w Barcelonie. Po swoim debiucie na tym wydarzeniu w 2023 roku, chiński producent zaprezentuje swoje najnowsze przełomowe rozwiązania i technologie, od futurystycznego psa-robota i pierwszego w branży połączonego zestawu okularów AR, konsoli do gier z systemem Windows, po materiały koncepcyjne, smartfony i urządzenia AIoT.

Cieszymy się, że wracamy na targi MWC w Barcelonie z niesamowitą gamą innowacji i technologii. To międzynarodowe wydarzenie jest dla nas doskonałą platformą do zademonstrowania, w jaki sposób nasze DNA marki - "Stop at Nothing" pozwala nam sięgać w przyszłość i dostarczać technologie jutra.

– powiedział Jack Guo, Dyrektor Generalny Tecno

W 2023 roku firma Tecno zadebiutowała na targach MWC w Barcelonie, gdzie zyskała szeroki rozgłos dzięki premierze smartfonu Phantom V Fold – składanego urządzenia, które znalazło się na wielu listach "Best Of". W tym roku, oprócz istniejącej linii produktów, Tecno zaprezentuje futurystyczne technologie AI i AR, wprowadzi na rynek nowy smartfon Pova 6 Pro 5G, a także zaprezentuje innowacje między innymi w zakresie obrazowania.

Futurystyczne technologie Tecno AI i AR

Dynamic 1 to inteligentny pies, który jest niezwykłą innowacją robotyki wykorzystującą sztuczną inteligencję i realistyczne cechy inspirowane zachowaniami owczarka niemieckiego. Dzięki zaawansowanym algorytmom i potężnym czujnikom, Dynamic 1 jest w stanie intuicyjnie rozumieć i wykonywać polecenia.

Pocket Go to pierwszy w branży zestaw do gier AR dla systemu Windows, który łączy w sobie okulary AR i urządzenie przenośne z systemem Windows. Lekki i mobilny zestaw zapewnia użytkownikom nowe, wciągające wrażenia z gier AR.

Innowacje w obrazowaniu

Technologia obrazowania Tecno, zasilana przez pionierskie obliczenia zmiennoprzecinkowe, zapewnia użytkownikom na całym świecie nowe możliwości mobilnego obrazowania wideo.

Universal Tone to zaawansowana technologia obrazowania wielu odcieni skóry, oparta na sztucznej inteligencji. Wykorzystuje nowo zebrane, bezstronne dane oraz trzy zaawansowane silniki oparte na AI, aby z większą dokładnością odzwierciedlić prawdziwe piękno różnorodnych odcieni.

Przełomowe koncepcje

Phantom Ultimate to pierwszy koncepcyjny smartfon Tecno ze zwijanym ekranem, wyposażony w innowacyjny dwustronny ekran, który rozciąga się od 6,55" do 7,11”.

Zaawansowane materiały i technologie – najnowocześniejsze, przyjazne dla środowiska materiały, takie jak nowa skóra z tkaniny krzemoorganicznej, warstwowe włókno szklane, stereoskopowa siatka optyczna 3D, kolorowe teksturowane szkło i inne. Ponadto najnowsze rozwiązania poprawiające komfort użytkowania, urządzeń – takie jak składany bezramkowy ekran główny lub technologia komunikacji satelitarnej.

Odwiedzający będą mogli również zapoznać się z szeroką gamą najbardziej zaawansowanych smartfonów Tecno, w tym z serią Phantom, flagową linią produktów marki o pionierskim designie i innowacyjnych technologiach, serią Camon z profesjonalnym aparatem i artystycznym designem, modną serią Spark skoncentrowaną na Gen Z oraz wciągającą serią Pova. Pierwszego dnia MWC 2024 Tecno oficjalnie zaprezentuje swój najnowszy smartfon, model Pova 6 Pro 5G. To nowe urządzenie stworzone z myślą o super wytrzymałości i zoptymalizowanej rozrywce. Marka zaprezentuje również Megabook T16 Pro 2024 Ultra, pierwszą w branży serie laptopów wyposażonych w najnowsze procesory Intel Core Ultra, które mają zapewnić użytkownikom najlepsze w swojej klasie wrażenia i wydajność AI.

Źródło zdjęć: Tecno

Źródło tekstu: Tecno