T-Mobile daje dodatkowe dni wolne. Tak Magentowi wyrównują szanse

Pracownicy T-Mobile Polska mogą otrzymać dwa dodatkowe, płatne dni wolne na zawarcie związku małżeńskiego lub partnerskiego z osobą tej samej płci. To więcej, niż daje polski kodeks pracy.

17 maja 2024 roku przypada Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOBIT, International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia). To dzień, w którym głośniej niż zwykle mówi się o równości i wyraża sprzeciw wobec przejawów dyskryminacji osób LGBTQIA+. Dla T-Mobile Polska dzień ten ma nie tylko wymiar symboliczny, bowiem magentowy operator podjął konkretne działanie przeciwko dyskryminowaniu takich osób.

T-Mobile wie jak ważne jest, aby niezależnie od płci, wieku, orientacji czy tożsamości seksualnej, wszyscy mieli równe szanse. Podobnie jest z możliwością świętowania wejścia w formalny związek z ukochaną osobą. Dlatego w Magenta Team są 2 dodatkowe, płatne dni wolne na zawarcie związku małżeńskiego i partnerskiego, które przysługiwać będą parom tej samej płci.

W T-Mobile Polska dążymy do stworzenia najlepszego miejsca pracy – inkluzywnego, gdzie różnorodność i równość są obecne w naszych działaniach. Podczas gdy dwa dni wolne dla par heteroseksualnych zawsze były standardem, z dumą wprowadzamy także dwa dodatkowe dni urlopu dla małżeństw i związków partnerskich osób tej samej płci. Nie tylko mówimy o równości; sprawiamy, że jest ona naszą codziennością.

– powiedział Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska

W polskim kodeksie pracy urlop okolicznościowy na zawarcie małżeństwa przysługuje jedynie parom odmiennej płci. Zdajemy sobie sprawę, że taki stan prawny skutkuje nierównością w dostępie do tego świadczenia dla par jednopłciowych i innych nieheteronormatywnych. Dlatego też wprowadzamy rozwiązanie wyrównujące. W T-Mobile Polska odważnie podejmujemy tematy związane z DEI, działając we współpracy z grupami pracowniczymi, takimi jak Magenta Pride, której celem jest edukacja i wymiana doświadczeń oraz budowanie w organizacji świadomości potrzeb społeczności LGBTQIA+. Razem tworzymy #MagentaTeam, w którym każda osoba może być sobą.

– dodała Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T-Mobile Polska

Zobacz: T-Mobile rozwinął magentowy dywan dla miliona klientów. Są nowe okazje

Zobacz: T-Mobile podał wyniki za Q1 2024. Wzrost sprzedaży dzięki 5G w paśmie C

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile