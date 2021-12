T-Mobile zaprasza na Telekom Challenge. Do wygrania duże pieniądze

T-Mobile Polska oraz cała grupa Deutsche Telekom, do której należy magentowy operator, zaprasza do udziału w konkursie Telekom Challenge. Za innowacyjny pomysł można zgarnąć wysoką nagrodę pieniężną.

W tym roku wyzwaniem konkursowych Telekom Challenge jest XR w środowisku hybrydowym (ang. „XR in hybrid environment”) i odnosi się ono do wykorzystania sieci 5G i technologii rzeczywistości mieszanej w handlu. Uczestnicy skupią się natomiast na projektach wprowadzających innowacje w procesie zakupowym konsumentów, uwzględniając przy tym doświadczenia XR zarówno w sklepach, jak i w domu. Rozwiązania w rezultacie mają służyć stworzeniu jeszcze wyższej jakości obsługi klienta.

Zadanie podzielone jest na dwa odrębne obszary, a uczestnicy sami mogą zdecydować, w którym z nich zgłoszą swoją propozycję. Są to:

obszar rozwoju rozwiązań , w ramach którego należy stworzyć minimalny opłacalny produkt (MVP) bazujący na innowacyjnych rozwiązaniach XR,

, w ramach którego należy stworzyć minimalny opłacalny produkt (MVP) bazujący na innowacyjnych rozwiązaniach XR, obszar koncepcyjno-designerski projektu, w obrębie którego uczestnicy powinni stworzyć konkretną koncepcję lub projekt uwzględniające doświadczenia klientów przyszłości.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2022 roku. Następnie spośród przesłanych propozycji do 20 lutego wyłonionych zostanie 10 projektów, które uczestniczyć będą w dalszej fazie rozwojowej konkursu. Ta potrwa do 22 maja 2022 roku. Ostatnie dni maja to natomiast czas, w którym – przy wsparciu ekspertów – projekty szykowane będą do prezentacji, Odbędzie się ona 1 czerwca 2022 roku w Bonn przed jury złożonym ze specjalistów i przedstawicieli Deutsche Telekom.

Finaliści mogą liczyć na możliwość partnerskiej współpracy z Deutsche Telekom. Konkurs to również szansa na zaprezentowanie swojego rozwiązania w sklepach grupy – zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Inicjatywa pozwala ponadto na poznanie topowych graczy w branży, a dodatkowo skorzystanie z mentoringu w zakresie rozwoju rozwiązań.

Zgarnij nagrodę i rozwiń skrzydła

Całkowita pula nagród wynosi 600 tysięcy euro, z czego autorzy zwycięskiego projektu w obszarze rozwoju rozwiązań mogą liczyć na nagrodę w wysokości 150 tysięcy euro (prawie 696 tys. zł). Nagroda za zajęcie II miejsca to 100 tysięcy euro, a III – 50 tysięcy euro. W przypadku obszaru koncepcyjno-designerskiego są to natomiast analogicznie kwoty: 75 tysięcy euro, 50 tysięcy euro oraz 25 tysięcy euro.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie konkursu telekom-challenge.com.

