T-Mobile zaprasza na film o Polakach pomagających Ukraińcom

24 lutego 2022 roku wojska Federacji Rosyjskiej najechały na Ukrainę. Codzienność wielu osób w jednej chwili zmieniła się w sposób nieodwracalny. Jednocześnie wojna wyzwoliła i pokazała ogromne pokłady empatii, zwłaszcza tysięcy wolontariuszy, którzy od samego początku tych wydarzeń pomagali potrzebującym. To właśnie o nich opowiada dokument „Superheroes” w reżyserii Szymona Gonery. Jego kinowa premiera odbędzie się dzisiaj, 25 listopada 2022 roku.

„Superheroes” to dokument pokazujący wyjątkową solidarność w niezwykle trudnej sytuacji, w której znaleźli się nasi sąsiedzi. Dla nas to bardzo ważna postawa – w T-Mobile wychodzimy bowiem z założenia, że to jedność ma teraz znaczenie, większe niż kiedykolwiek dotąd. I zgodnie z tym podejściem planujemy nasze działania pomocowe. Przypominanie o tej solidarności i tym samym ponowne inspirowanie nas wszystkich do działania pozostaje kluczowe zwłaszcza teraz, gdy maraton pomocy trwa już od pewnego czasu i wielu osobom kończą się już pokłady energii. Dlatego dziękuję autorom za stworzenie tak ważnego dokumentu oraz współpracę przy tym projekcie. Fakt, że jesteśmy sponsorem tak potrzebnej i wyjątkowej inicjatywy, jest dla nas zaszczytem.