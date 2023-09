T-Mobile posprzątał świat. Do recyklingu trafił ponad 100 telefonów

T-Mobile podsumował 30. Finał Akcji Sprzątania Świata w Wągrowcu. Operator zgromadził tam 134 stare telefony, które trafią do recyklingu.

Czasem wystarczy jeden dzień, by dokonać czynów o wielkiej wadze. Właśnie tak można w skrócie podsumować wspólne porządki w trakcie 30. Finału Akcji Sprzątania Świata w Wągrowcu, którego partnerem był T-Mobile Polska. W dniu wydarzenia 83 nurków zebrało 1695 kg śmieci zalegających na dnie Jeziora Durowskiego. Posprzątano również unikalne w skali Europy miejsce, znajdujące się na skrzyżowaniu rzek Nielby i Wełny. W akcji organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia we współpracy z Urzędem Miasta Wągrowiec, udział wzięli specjaliści z Perfect Diver, WOPR Wągrowiec, a także chętni wolontariusze, którzy zgłosili się do wykonania zadań.

Na ekologicznym pikniku, stanowiącym jedną z atrakcji wydarzenia, zainteresowane osoby mogły ponadto odwiedzić strefę T-Mobile i zostawić tam nieużywane już telefony. Te zostaną poddane recyklingowi, by by można było odzyskać z nich cenne metale szlachetne i dać im drugie życie. W sumie udało się zebrać 134 urządzenia. Osoby, które dostarczyły je do punktu magentowego operatora, otrzymały roślinę i eko torbę w prezencie.

Finał 30. edycji Akcji Sprzątanie Świata – Polska był tak wyjątkowy, jak cały jubileusz. Zaangażowanie mieszkańców Wągrowca, ale też partnerów, w tym T-Mobile przerosło nasze oczekiwania. Dzięki temu, po raz kolejny oczyściliśmy naturę – także tą pod wodą – z wielu ton śmieci, ale też wspólnie zwróciliśmy uwagę społeczeństwa i liderów opinii na narastający problem, jakim jest śmiecenie w naturze.

– powiedział Grzegorz Mikosza, Główny Koordynator Akcji Sprzątanie Świata – Polska

Magenta w barwach zieleni

Zaangażowanie w przedsięwzięcie stanowi element naszego projektu „Planeta ma znaczenie”. Obok partnerstwa w Akcji Sprzątania Świata, obejmuje on salony T-Mobile, w których klienci mogą zostawić stare telefony do recyklingu w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach. Inicjatywa to także działania edukacyjne prowadzone w szkołach i przedszkolach.

