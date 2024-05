T-Mobile ruszył na zakupy. Przejął regionalnego operatora US Cellular

Planowana mega transakcja stała się faktem. T-Mobile kupił prawie całą działalność bezprzewodową regionalnego operatora US Cellular. Kwota transakcji ma wartość 4,4 miliarda dolarów.

W zakres umowy T-Mobile z regionalnym operatorem US Cellular wchodzą klienci, sklepy oraz 30% widma bezprzewodowego. Transakcja ta rozszerza działalność T-Mobile na miliony użytkowników, głównie na obszarach wiejskich, gdzie pojawiają się jeszcze problemy z dostępem do tego typu usług.

Proces przejęcia ruszy lada moment. Cała transakcja będzie sfinalizowana w połowie 2025 roku, bowiem niezbędne jest pozyskanie zgód organów regulacyjnych. Akcjonariusze natomiast nie mogą podejmować działań w związku z procesem zakupu.

T-Mobile ma zamiar zapłacić za pomocą gotówki oraz długu, który wynosi ok. 2 miliardy dolarów. Zostanie on przejęty w drodze wymiany złożonej dłużniko US Cellular.

Co zostanie dla US Cellular?

Regionalny operator w dalszym ciągu będzie właścicielem 70% swojego widma bezprzewodowego, zachowa prawo do inwestycji metodą praw własności oraz w dalszym ciągu będzie posiadał 4400 wież telekomunikacyjnych. T-Mobile zostanie najemcą długoterminowym 2600 wież.

