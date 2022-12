T-Mobile na jarmarkach w Warszawie i Lublinie. Przyjdź i skorzystaj

T-Mobile zaprasza na świąteczne jarmarki do Lublina i Warszawy. Na odwiedzających czeka możliwość skorzystania z portali łączących oba miasta oraz wielu innych atrakcji.

Co tam słychać u innych? To Będą mogły sprawdzić osoby przebywające w najbliższą sobotę, 17 grudnia 2022 roku, w Lublina i Warszawie. Będzie to możliwe dzięki specjalnym portalom łączącym te dwa miasta. A to tylko jedna z wielu atrakcji przygotowanych przez T-Mobile Polska w ramach świątecznych jarmarków promujących usługi dla domu.

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z wyjątkową atmosferą. Tworzymy ją, dekorując domy, włączając świąteczne przeboje, wymieniając się prezentami czy przygotowując tradycyjne potrawy. Doceniamy też starania miast, chętnie wybierając się na zimowe spacery po starówkach i deptakach udekorowanych milionami światełek. Nieodłączną częścią miejskich celebracji są jarmarki, na których możemy kupić coś do jedzenia i picia czy uzupełnić brakujące podarunki dla najbliższych.

Świąteczny jarmark w kolorze magenty

17 grudnia może mieszkańcom Lublina i Warszawy oraz osobom odwiedzającym te miasta w tym dniu upłynąć pod znakiem magenty. Na Krakowskim Przedmieściu 40, przy galerii PEDET (Lublin) i na Pasażu Wiecha obok DT CENTRUM (Warszawa) zostaną ustawione zaaranżowane odświętnie przestrzenie T-Mobile. W atmosferze pachnącej piernikiem i gorącą czekoladą będzie można dowiedzieć się więcej na temat oferty Magenta Dom, która w okresie świątecznym może nam się szczególnie sprawdzić. Długie rozmowy telefoniczne z bliskimi, którzy są daleko, maraton filmowy dzięki ofercie telewizji czy nielimitowany Internet gwarantujący moc rozrywki to kwintesencja tej propozycji.

Wyjątkową atrakcją magentowych jarmarków mają być portale miejskie. To ekrany ze strategicznie umieszczoną kamerą, dzięki którym osoby z Lublina i Warszawy będą mogły, w czasie rzeczywistym, zobaczyć się, pozdrowić i zapytać „Co tam słychać?”. Do tego na przechodniów czekać będą quizy, zabawy z ciepłymi, zimowymi nagrodami, a także aromatyczna kawa, herbata i czekolada oraz korzenne pierniki.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile