T-Mobile chce dotrzeć do młodzieży. Zatrudnią trzech influencerów

W ciągu ostatnich kilku dekad ludzkość była świadkiem niesamowitego rozwoju technologicznego, który zdecydowanie ułatwił nam życie. Nowe technologie to jednak nie tylko szanse, ale również liczne zagrożenia. T-Mobile zamierza walczyć z jednym z nich.

Wraz z pojawieniem się Internetu i mediów społecznościowych, dostaliśmy wolny dostęp do wiedzy oraz łatwy kontakt z przyjaciółmi. Wydawać, by się mogło, że jest to sytuacja bez minusów. Jednak poczucie anonimowości w sieci zachęca ludzi do grubiańskich zachowań, które aktualnie określa się mianem "hejtu". T-Mobile zamierza z tym walczyć.

Według danych Państwowego Instytutu Badawczego, co piąty nastolatek przyznaje, że doświadczył hejtu w sieci. T-Mobile wspólnie z trójką młodych infleuncerów i ekspertami z Fundacji Ulica w kolejnej odsłonie kampanii „Na Wygranej Pozycji” porusza temat kompleksów i radzenia sobie z internetową przemocą.

T-Mobile "Na Wygranej Pozycji"

Operator sieci w projekcie "Na Wygranej Pozycji" chce się zająć edukacją młodzieży. By trafić do nastolatków, firma będzie polegać na trójce młodych influencerów: Zuzie Boruckiej, Colorowym i Billie Sparow.

Cyfrowe wykluczenie to nie tylko brak umiejętności, ale także brak świadomości zagrożeń płynących z bycia online. Wielu młodych ludzi cierpi z powodu internetowego hejtu czy obniżonej samoakceptacji wynikającej z porównywania się do nierealnych wzorców piękna pokazywanych w social mediach. T-Mobile, firma nowoczesna i odpowiedzialna, chce uświadamiać młodym ludziom zagrożenia, które płyną z korzystania z sieci, pokazując im, że nie są sami, a bycie w sieci może mieć też wiele pozytywów, jeśli korzysta się z niej z głową.

- mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i CR w T-Mobile.

W ramach kampanii influencerzy będą zachęcać swoich obserwujących do wzięcia udziału w #nawygranejchallenge, w którym młodzi ludzie mają zmierzyć się ze swoimi kompleksami i zaakceptować je, wybijając hejterom narzędzie z ręki. Inicjatywa ma pokazać im, że nie są sami ze swoimi problemami i wiele osób w ich wieku – także tych, które są dla nich idolami – mierzy się z podobnymi wyzwaniami. W kolejnych etapach akcji influencerzy poprowadzą ankiety oraz spotkania, w których rozmawiać będą z fanami o hejcie i o sposobach na radzenie sobie z nim. 7 lipca cała trójka spotka się z fanami na transmisji live na Instagramie, w którym podsumują wyniki akcji i opowiedzą o swoich doświadczeniach.

