AI lepsze od ludzi. Sztuczna inteligencja wygrała kolejny konkurs

Świat zmienia się na naszych oczach. Postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji nie zwalnia nawet na chwilę. AI wygrało właśnie kolejny uznany konkurs artystyczny.

Jeszcze niedawno sztuczna inteligencja wydawała się czymś obecnym tylko w filmach, serialach i książkach Sci-Fi. Jednak od ubiegłego roku widać szalenie szybki rozwój AI, które na dodatek dostępne jest na wyciągnięcie ręki. Część osób jest zafascynowana nową technologią, a inni się jej po prostu boją.

Grafika AI wygrała uznany konkurs fotograficzny

Aktualnie sztucznej inteligencji, nawet w domowym zaciszu i bez mocnego komputera, można używać do generowania obrazów, piania tekstów, programowania i wielu innych zadań. Najpopularniejsze rozwiązania to ChatGPT, Stable Diffusion czy Mid Journey, ale co i rusz pojawiają się nowe propozycje.

Dzisiaj skupimy się na generowaniu obrazów. Jak donosi BBC ostatni konkurs Sony World Photography Award 2023 wygrała praca fotografa Borisa Eldagsena zatytułowana "Pseudomnesia: The Electrician". Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że... to wcale nie jest zdjęcie. Niemiec wygenerował grafikę z użyciem AI.

Twór sztucznej inteligencji pozwolił mu na zajęcie pierwszego miejsca w otwartej kategorii kreatywnej. Dopuszcza ona różne techniki - cyjanotypia, rayanografia, techniki cyfrowe itd. Boris Eldagsen odmówił jednak przyjęcia nagrody. Fotograf podkreśla, że zależy mu na rozpoczęciu dyskusji na temat "fotografia vs AI". Dodatkowo zasugerował przekazanie nagrody na festiwal fotograficzny odbywający się w Odessie, na Ukrainie.

Oczywiście wydarzenie wzbudziło spore emocje. Wraz z rozwojem AI generowane obrazy stają się coraz trudniejsze od odróżnienia względem zdjęć wykonywanych przez fotografów. Jeszcze w zeszłym roku wystarczyło spojrzeć na dziwne twarze, dłonie czy włosy. Najnowsze modele nie mają już tego problemu.

Część osób obawia się czy za kilka lat zawód, który wybrali po prostu nie zniknie z rynku. Inni używają sztucznej inteligencji jako dodatkowego narzędzia. A jeszcze inni podkreślają, że dzieła AI powinny móc startować w konkursach, ale mieć swoją oddzielną kategorię by było sprawiedliwie dla "zwykłych" twórców.

