System zidentyfikował ją jako złodziejkę. Winna technologia

Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu po tabliczkę czekolady, tymczasem system indentyfikuje cię jako złodzieja. Tego typu historie zdarzają się tam, gdzie funkcjonuje technologia rozpoznawania twarzy.

Jak podaje BBC, technologia nie zawsze występuje w służbie ludzkości. Bywa i tak, że za jej sprawą można wpaść w nie lada kłopoty. Doświadczyła tego na własnej skórze klientka sklepu spożywczego Home Bargains.

Kobieta poszła po "coś słodkiego" i to co ją spotkało w sklepie, wprawiło w niemałe osłupienie. Po zaledwie minucie, podszedł do niej pracownik sklepu i oznajmił: "Jesteś złodziejką, musisz opuścić sklep". Okazało się, że system rozpoznawania twarzy o nazwie Facewatch pomylił ją z kimś innym i oznaczył jako złodziejkę. Kobieta musiała przejść całą nieprzyjemną procedurę z pokazywaniem zawartości torebki, po czym wyprowadzono ją ze sklepu, dając absolutny zakaz odwiedzania go ponownie.

Przez całą podróż płakałam. Pomyślałam, czy moje życie się zmieni? Będą mnie uważać za złodzieja sklepowego, skoro nigdy nie kradłam?

- napisała rozgoryczona kobieta, która wg BBC woli pozostać anonimowa.

Facewatch to narzędzie do rozpoznawania twarzy, które jest używane w wielu sklepach w Wielkiej Brytanii, w celu zidentyfikowania złodziei. Firma nie skometowała zdarzenia, ale w stosunku do kobiety wystosowała formalne przeprosiny. Tego typu technologia ma służyć sklepom i chronić pracowników. Ma słuszny cel - zapobiegać przestępczości. Wszelkiego rodzaju przypadki, jak te z niesłusznie oskarżoną o bycie złodziejką kobietą, wpływają tylko na ulepszenie tego narzędzia. Prace nad dokładnością wyłapywania przestępców trwają cały czas. Przypadki błędnej indentyfikacji zdarzają się, ale coraz rzadziej.

A wy co myślicie o tego typu technologii? Czujecie się przez to bardziej bezpieczni, czy wręcz zaniepokojeni faktem, że wasze twarze stają się w obliczu tego narzędzia jedynie kodem kreskowym? Wielu obywateli jest w stanie znieść skanowanie twarzy, jeśli oznaczać to będzie bezpieczne ulice.

Zobacz: Wpadł po 55 latach. Złapał go system rozpoznawania twarzy

Zobacz: Ważne! Prognoza pogody będzie lepsza niż kiedykolwiek

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Źródło tekstu: bbc.com