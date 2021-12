Świąteczne życzenia TELEPOLIS.PL

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyła redakcja TELEPOLIS.PL



Drodzy Czytelnicy,

W tym szczególnym czasie pamiętajmy,

Że ważniejsza jest dobra komunikacja niż "najmojsza" racja,

By jeszcze bliżej serca trzymać tych sercu najbliższych,

Uśmiechać się do siebie, zamiast wysyłać emotki,

By patrzeć głęboko w oczy, a nie w telefony.

Życzymy Wam jak najwięcej spokoju, otuchy

I przede wszystkim — braku zmartwień o zdrowie.

Niech będzie wreszcie dobrze, będzie normalnie,

Rozpościerają się szanse, a nie przeszkody,

A wszytko co zaplanowane,

Będzie zrealizowane.

PS. Podobnie jak przed rokiem, mamy mały update — w 2021 roku odwiedzało nas już ponad 4 mln realnych użytkowników miesięcznie. Udało się z górką podwoić wynik z 2020 roku — jesteście naprawdę niesamowici!

PS2. Nie przegapcie naszego konkursu świątecznego, w którym na autorów inspirujących postanowień noworocznych czeka długa lista nagród.

Źródło zdjęć: Shutterstock, mat. prasowe, wł.