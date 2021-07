Boisz się 5G? Polski rząd ma coś dla Ciebie

Już jutro, 20 lipca, rusza platforma SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne. Dzięki temu rozwiązaniu każdy zainteresowany będzie mógł samodzielnie sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – za darmo, przez internet.

System SI2PEM powstawał w czasie, gdy nasilały się obawy związane z normami natężenia promieniowania elektromagnetycznego (PEM). Wtedy temat PEM pojawiał się zwłaszcza w kontekście 5G, a przeciwnicy wdrożenia tej technologii przekonywali, że zwiększenie norm jest niebezpieczne dla zdrowia.

SI2PEM powstał pomiędzy innymi po to, by rozwiewać tego typu wątpliwości, a także by usprawnić instalacje sieci zgodnie z normami. Pomysł na system pojawił się w 2017 roku, w 2019 platforma była niemal gotowa do pełnego uruchomienia, a planowy start przewidziano na 2020 rok. Dotychczas się to nie jednak udało, ale Instytut Łączności, który realizuje ten projekt we współpracy z KPRM, ostatecznie ustalił datę startu na 20 lipca. Jutro o 12:30 odbędzie się poświęcona temu wydarzeniu konferencja prasowa, którą będzie można oglądać m.in. w serwisach społecznościowych Instytutu Łączności.

Czym jest platforma SI2PEM?

SI2PEM to platforma, która będzie gromadziła wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego prowadzonych przez akredytowane laboratoria. Pozwoli to na sprawdzenie poziomu PEM w dowolnym miejscu w Polsce z dokładnością do kilku metrów. Dokładność wyników poza pomiarami w terenie w otoczeniu źródeł PEM, takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej, mają zapewnić także obliczenia ciągłych rozkładów PEM o częstotliwościach radiowych.

System SI2PEM będzie ogólnodostępny na specjalnej stronie internetowej z mapą Polski. Wszyscy zainteresowani poziomem promieniowania w swojej okolicy będą mogli precyzyjnie sprawdzić wartości PEM. Jest to także rozwiązanie pomyślane jako pomoc dla operatorów, którym dane z SI2PEM ułatwią rozbudowę sieci. Już na etapie projektowania telekomy będą mogły uniknąć przekroczeń obowiązujących norm promieniowania. Korzystanie z platformy nie będzie wymagało wykupienia licencji ani żadnych specjalnych uprawnień.

System dostarczy także podstawowe informacje o instalacjach wytwarzających PEM (m.in. stacjach bazowych) pochodzące z rejestrów UKE, a także pozwoli sprawdzić wyniki pomiarów PEM, które prowadzi GIOŚ, monitorując środowisko. Wszystkie te informacje będzie można pobrać w formie raportu.

