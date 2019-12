Sieci 5G należy testować inaczej niż starsze technologie

Testy jakości sieci pilotażowych i komercyjnych w Europie wskazują, że zapewnienie najwyższej jakości usług będzie wymagało ciągłego wykonywania aktywnych testów w trybie OTA (Over the Air). Szczególnie aplikacje i usługi czasu rzeczywistego wymagają zapewnienia jednolitego i skutecznego procesu testowania na każdym etapie ich wdrażania - podaje Systemics-PAB.

Technologia 5G ma zapewnić użytkownikom szybki dostęp do Internetu z niższymi opóźnieniami w stosunku do tego, co oferują sieci komórkowe starszych generacji. 5G to również większa pojemność sieci, co ma szczególne znaczenie w przypadku rosnącego rynku urządzeń Internetu rzeczy (IoT, Internet of things).

Firma Systemics-PAB przeprowadziła w trzecim i czwartym kwartale tego roku testy na obszarze Polski, Niemiec i Szwajcarii, które pokazały potrzebę dopasowania podejścia do testowania wdrażanych sieci 5G w stosunku do badań sieci istniejących. Zmiany te powinny być ukierunkowane na lepsze odwzorowanie warunków korzystania z sieci przez rzeczywistych użytkowników, co w przyszłości może się przełożyć na bardziej efektywny rozwój technologii 5G i możliwość oferowania usług o jakości na poziomie oczekiwań rynku.

Eksperci Systemics-PAB wskazują na konieczne zmiany w zakresie testowania i zapewnienia jakości usług w sieciach 5G - przykłady poniżej.

Na obecnym etapie dojrzałości standardów, wdrożenia sieci 5G wykonywane są w trybie tzw. Non-Standalone, w oparciu o istniejącą infrastrukturę 4G. W wielu z badanych przypadków dostępność sieci 5G była ograniczana poprzez niewłaściwą konfigurację 4G lub problemy zgodności sprzętu 4G i 5G. Detekcja i rozwiązanie tych problemów możliwe jest jedynie w oparciu o testy aktywne wykonywane w rzeczywistym środowisku czyli przeprowadzenie specjalistycznych pomiarów jakości działania sieci.

Jedną z istotnych decyzji podejmowanych przy wdrażaniu sieci 5G przez operatora jest wybór stosowanych aktywnych rozwiązań antenowych. Kluczowe staje się więc zrozumienie zysku z beamformingu (w 5G sygnał ten może być dzielony na niezależne beamy czyli wiązki, w ekstremalnym przypadku nawet dla każdego użytkownika) i ocena efektywności kosztowej. Taka analiza możliwa jest dzięki wykonaniu adekwatnych pomiarów w środowisku miejskim i lub podmiejskim.

Wyższe częstotliwości dla sieci 5G stanowią wyzwanie ze względu na mniejsze użyteczne zasięgi stacji bazowych. Ze względu na mniejsze wielkości komórek 5G pomiary muszą być bardziej precyzyjne od powszechnie obecnie stosowanego trybu „drive” (ekspert jedzie samochodem) co może być wspomagane zwiększonym udziałem pomiarów w trybie „walk test” (pieszy ze specjalistycznym plecakiem).

Zapewnienie zasięgu sieci 5G w budynkach będzie trudniejsze niż w przypadku poprzednich technologii ze względu na większe tłumienie materiałów budowlanych dla wysokich częstotliwości. Wymagać będzie ono znacznie częściej realizacji przez operatorów dedykowanych instalacji wewnątrz budynków. Określenie zasadności takich inwestycji jest możliwe dzięki wykonaniu pomiarów sieci wewnątrz budynków.

Ze względu na wykorzystanie nowych częstotliwości, które nie zawsze są w pełni uwolnione sieci 5G są bardziej narażone na zakłócenia w stosunku do warunków wdrażania poprzednich technologii. Ma to szczególne znaczenie dla oferowania najwyższych możliwych szybkości transmisji danych, które wymagają wysokich poziomów modulacji (kodowania strumienia danych w celu jego transmisji). Regularne testy i ocena jakości usług w tych sieciach są konieczne na każdym etapie ich wdrażania tj. od fazy pilotażowej do czasu maksymalnego komercyjnego pokrycia.

Źródło tekstu: Systemics-PAB