Samsung weźmie udział w MWC 2021 - ale tylko zdalnie

Samsung potwierdził, że weźmie udział w tegorocznych targach Mobile World Congress 2021 w Barcelonie. Koreański gigant nie pojawi się jednak na miejscu osobiście, a zamiast tego będzie uczestniczył w wydarzeniu zdalnie.

Targi Mobile World Congress w Barcelonie to jednak z największych imprez w branży technologicznej. Niestety nawet to nie uchroniło jej przed konsekwencjami trwającej pandemii. Zeszłoroczną edycję odwołano, a tegoroczną przełożono na czerwiec 2021. Jak się jednak okazuje nie tylko pora roku będzie inna - także lista uczestników targów będzie mocno odbiegać od tego, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić.

Na listę wielkich nieobecnych można wpisać Samsunga. Choć Koreańczycy w wypowiedzi dla Reutersa potwierdzili, że w targach udział wezmą, to udział ten będzie miał charakter zdalny. Według komunikatu producent nie zamierza wysyłać na miejsce swoich pracowników oraz wystawiać własnego stanowiska. Powodem ma być troska o bezpieczeństwo uczestników imprezy.

Samsung nie jest jednak jedyną firmą, która woli dmuchać na zimne i ograniczyć swój udział w MWC 2021. Już wcześniej o wycofaniu się z udziału w wydarzeniu poinformowało Google. Można zakładać, że im bliżej czerwca, tym lista nieobecnych będzie się robiła dłuższa.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Reuters, The Verge