Samsung celowo utrudnia naprawy? Firma skrytykowana przez partnera

Samsung traci ważnego partnera. iFixit kończy współpracę z koreańskim gigantem, zarzucając celowe utrudnianie napraw urządzeń.

Niewielu producentów tak głośno jak Samsung krzyczy o swoim zaangażowaniu w ochronę środowiska. W przypadku smartfonów przejawia się to m.in. wykorzystywaniu do ich produkcji materiałów pochodzących z recyklingu oraz programie odkupu starszych urządzeń. Wygląda jednak na to, że te piękne deklaracje często pozostają bez pokrycia.

Samsung utrudnia naprawy swoich urządzeń

Tak w każdym razie sugeruje niedawna deklaracja firmy iFixit, która ogłosiła zerwanie współpracy z koreańskim gigantem. Ta trwała niecałe dwa lata i polegała m.in. na współpracy w zakresie dystrybucji części i narzędzi oraz udostępnianiu instrukcji serwisowych niezbędnych przy samodzielnej naprawie smartfonów. Jak się jednak okazuje, Samsung miał aktywnie podkopywać starania w tym zakresie.

Jak wskazuje na swoim blogu zespół iFixit, koreański producent projektuje swoje urządzenia w taki sposób, że ich samodzielna naprawa jest bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. Mowa tu m.in. o stosowaniu klejonych wyświetlaczy czy akumulatorów. Tego typu praktyki miały podnosić koszt części zamiennych, prowadząc do sytuacji, w których wymiana całego urządzenia była dużo bardziej opłacalna od jego naprawy.

Co więcej, nie jest to jedyna sytuacja, w której deklaracje Koreańczyków miały się rozminąć z rzeczywistością. Samsung oraz iFixit już wcześniej planowały współpracę w związku z programem upcyklingu. Ostatecznie jednak czebol miał wystawić swojego partnera do wiatru.

Dobra wiadomość jest taka, że mimo zakończenia oficjalnej współpracy zespół iFixit nie zamierza rezygnować ze wspierania urządzeń firmy Samsung. Będzie to jednak robił na własną rękę, bez wsparcia producenta. Patrząc na dotychczasowy przebieg partnerstwa, nie wydaje się, by była to wielka strata.

Źródło zdjęć: Poravute Siriphiroon / Shutterstock.com

Źródło tekstu: iFixit