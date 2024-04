Samsung dostanie wagon dolarów na nową fabrykę

Samsung buduje fabrykę w Teksasie. Dostanie na nią kilka miliardów dolarów od rządu USA.

Samsung otrzyma dotację wysokości 6,4 miliarda dolarów na ukończenie kompleksu przemysłowego, produkującego układy półprzewodnikowe w Taylor w Teksasie oraz modernizację istniejącego już zakładu w Austin. Miasta dzieli niewielka odległość i docelowo zakłady będą blisko współpracować. Z własnej kieszeni Samsung obiecał zainwestować w regionie 44 miliardy.

USA goni Azję

Kampus w Taylor w Teksasie ma być najnowocześniejszym parkiem przemysłowym w branży. Samsung skupi się tam na badaniach i rozwoju zaawansowanych układów logicznych, produkcji i, co być może najważniejsze, obudowach. Zewnętrzna osłona delikatnego układu jest odpowiedzialne za dostarczanie mocy oraz obsługę wejść i wyjść.

„Opakowanie” procesora to proces wysoce zaawansowany, często przeprowadzany w innym zakładzie, a nawet w innym kraju niż drukowanie wafli krzemowych z właściwym układem. Samsung tworzy więc wyjątkowe warunki, by nie wozić delikatnych elementów na drugi koniec świata. Zakład w Taylor będzie miał unikatowy, silny łańcuch produkcji.

Administracja Joe Bidena zaś może otworzyć szampana, bo wszystkie etapy będą odbywać się na amerykańskiej ziemi. Samsung udostępnił nagrania z drona, który przelatuje nad monstrualnym placem budowy w Taylor.

Joe Biden zapowiedział, że Samsung stworzy kolejne 21,5 tysiąca miejsc pracy dla mieszkańców Teksasu. Firma zainwestuje 40 milionów dolarów w szkolenie przyszłych pracowników.

To amerykański CHIPS and Science Act w działaniu. Ustawa ma na celu wzmocnić amerykańskie zaplecze techniczne. To też sposób, by „podkraść” producentów, którzy w innych warunkach przenieśliby się do Azji (lub tam zostali).

Oczywiście Samsung nie jest jedynym beneficjentem. W lutym 1,5 mld dolarów powędrowało na konto firmy GlobalFoundries, produkującej układy dla motoryzacji, lotnictwa, obrony i AI. Intel otrzymał już ponad 8 miliardów na różne inwestycje w Arizonie, Ohio, Nowym Meksyku i Oregonie. Sam Intel wyłoży około 100 miliardów dolarów i utworzy kolejne 30 tysięcy miejsc pracy.

Wszystko po to, by USA były mniej zależne od Chin.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung