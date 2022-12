Rząd rozdał Polakom elektronikę wartą 584 mln zł

Sprzęt trafił do potrzebujących w ramach wsparcia rodzin byłych pracowników PGR – chwali się Cyfryzacja KPRM.

Mniej więcej w połowie roku premier Mateusz Morawiecki zapowiadał program „Granty PPGR”, w myśl którego zintensyfikowana miała zostać walka z wykluczeniem cyfrowym. Konkretniej, problem niedostatecznego dostępu do nauki zdalnej na terenach byłych PGR-ów, przez co należy rozumieć niedostateczne nasycenie sprzętem komputerowym i utrudnienia w dostępie do internetu.

Jak chwali się Cyfryzacja KPRM, plan został wdrożony z dużym sukcesem, a w 2022 roku na sam sprzęt przeznaczono niebagatelną kwotę 584 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami, dzieciom przekazano ponad 215 tys. jednostek sprzętu, w tym desktopy, notebooki oraz tablety.

Z przedstawionych statystyk wynika, że podarowanych zostało 13 925 komputerów stacjonarnych, 200 941 laptopów, a także 3204 tablety.

Eliminując ograniczenia w dostępności cyfrowej uczniów z terenów popegeerowskich, przekazaliśmy dzieciom:

✅13 925 komputerów,

✅200 941 laptopów,

✅3 204 tabletów.#RokWsparcia pic.twitter.com/PzeOJMgKro — CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM) December 28, 2022

Zobacz: Rząd rozdaje darmowe laptopy. Program ruszył

Stosowne wnioski złożyły 1604 kwalifikujące się gminy, przez co budżet, pierwotnie zaplanowany na 80 mln zł, musiał zostać zauważalnie zwiększony. Dodajmy jednak, że obniżono przy tym średnią cenę urządzenia, która najpierw wynieść miała około 3500 zł, by ostatecznie obcięto ją do kwoty 2500 zł. Tak czy inaczej, z zakupem sprzętu odpowiedniego do nauki zdalnej raczej nie było problemów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Grabowski Foto / Shuttertstock

Źródło tekstu: Cyfryzacja KPRM, oprac. własne