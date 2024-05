Rossmann przegrał z cebulą. Polacy widocznie muszą kombinować

Rossmann rozdawał spore zniżki za bieganie z aplikacją. Skusił tym nie tylko amatorów biegania, ale też oszustów.

Rossmann Run to bieg na 10 km, który odbył się 25 maja 2024 roku w Łodzi. Można było jednak biec nie tylko po ul. Piotrkowskiej i okolicach, ale też „zdalnie” – z aplikacją mobilną. Samo bieganie jest świetnym sposobem na pracę nad formą i „oczyszczenie” głowy, ale udział w biegu można było otrzymać też spore zniżki na zakupy w sieci drogerii. Każdy przebiegnięty kilometr to 5 proc., za 10 km zaś można było zgarnąć całe 50 proc. zniżki na zakupy do 300 zł.

Ponadto każdy z zawodników, który zarejestrował się w aplikacji, zrobił coś dobrego dla innych – wsparł kwotą 5 zł jedną z sześciu organizacji charytatywnych.

Oszuści byli, są i będą

W dniu biegu informowaliśmy, że nie brakuje oszustów, którzy wspomagają się w biegu ulicznym dodatkowym sprzętem.

Wyznaczony dystans pokonywali na hulajnogach elektrycznych, rolkach albo rowerach. To zaowocowało pojawieniem się w rankingu aplikacji Rossmann Run wyników godnych medali olimpijskich! W 30 minut i 17 sekund można przebiec 10 km, ale robią to zawodowcy na torach, a nie amatorzy w biegu ulicznym.

Problemem nie są te oszustki, tylko amatorzy z Rossmana. Wystarczyło zrobić aplikacje, która by rejestrowała na żywo. Wiem, że to więcej kosztuje, ale przynajmniej mniejsza szansa oszustw.

No chyba, że to czy ktoś przebiegnie czy nie, nie ma znaczenia? https://t.co/jNrDmHesZw — 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗶𝘀ł𝗮𝘄 𝗠. 𝗦𝘁𝗮𝗻𝘂𝗰𝗵 🇵🇱 (@dziennikarz) May 27, 2024

Rossmann przyznał, że aplikacja Rossmann Run nie ma zabezpieczenia przed takimi oszustami. Przy tym do całej sprawy podchodzi optymistycznie. W komentarzu, który otrzymała redakcja od pani Agaty Nowakowskiej, rzeczniczki prasowej sieci drogerii, można przeczytać:

Chętni mogli wystartować o dowolnej porze, wybierając np. ulubioną trasę w swojej okolicy, a na jej pokonanie (nie musiało to być całe 10 km) mieli 2 godziny. […] Ponadto W regulaminie biegu jest zapis, że nie można pokonać dystansu na rowerze, hulajnodze, rolkach czy autem. Nie można też „pobiec” na bieżni stacjonarnej. Aplikacja reaguje na takie sytuacje: gdy zawodnik osiąga prędkość 3 minuty na 1 kilometr, nie zalicza mu biegu.



Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy mimo wszystko ktoś się jednak nie „wspomaga”, mamy zaufanie do zawodników i dalecy jesteśmy od tego, by na podstawie kilku przypadków wyciągać daleko idące wnioski. Jestem przekonana, że dla znakomitej większości uczestników Rossmann Run udział w tej imprezie był zabawą, przygodą, sportem. I o to nam chodziło.

Rossmann poinformował, że w Łodzi w Rossmann Run pobiegło 6,5 tysiąca zawodników. Z możliwości biegania z aplikacją skorzystało kolejne 230 tysięcy osób w całej Polsce.

Polska to kraj cebuli

To jednak nie koniec dziwactw, jakie otoczyły Rossmann Run. Fakt, że na OLX można kupić medal za udział w biegu, nie jest szczególnym zaskoczeniem. Pojawiły się też próby handlu kuponami zniżkowymi. Poniższy zrzut ekranu pochodzi z Vinted.

witamy w polsce pic.twitter.com/EdoNjE2Gx3 — why not 🐝 (@vlovelyrose) May 27, 2024

Rossmann stara się inspirować i wspierać w tym, by kochać siebie na co dzień. Corocznym biegiem zachęca Polaków do wyjścia z domu i spędzenia czasu z bliskimi oraz zadbania o zdrowie. Powyżej widać, co z tym robią Polacy, a potem się dziwią, że nie możemy mieć ładnych rzeczy.

