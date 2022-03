Rosja wskazuje nowego wroga. Zażądano zdecydowanej reakcji operatorów

Zdaniem rosyjskiej Federalnej Służby Antymonopolowej jedną z przyczyn rosnących niepokojów w kraju mogą być telemarketerzy. Agencja zażądała, by lokalni operatorzy przystąpili do scentralizowanego systemu blokowania niechcianych połączeń. Choć, jak to na Wschodzie bywa, sprawa zdaje się mieć też drugie dno – polityczne.

O tym, że telemarketerzy i inni telefoniczni natręci potrafią człowieka ostro zirytować, nikogo raczej uświadamiać nie trzeba. I zdecydowanie nie jest to zjawisko ograniczone terytorialnie, bo ze spamem walczy tak naprawdę cały scyfryzowany świat. Zresztą, doskonały przykład dał w ostatnich dniach szwajcarski Swisscom, informując o wprowadzeniu algorytmów filtrujących połączenia i wiadomości.

Teraz – jak donosi dziennik Izwiestii, problem niepożądanych połączeń trafia na piedestał również w Rosji, aczkolwiek zdaniem części komentatorów akurat w tym przypadku sprawa nie jest zerojedynkowa.

Oflagować wszystkich spamerów

Przedstawiciele Federalnej Służby Antymonopolowej Rosji poinformowali, że już w drugiej połowie 2022 roku zostanie uruchomiony zunifikowany system blokowania niechcianych połączeń, bazujący na czarnych listach dostarczanych przez abonentów największych lokalnych sieci. W praktyce ma chodzić o to, aby telekomy takie jak MTS, Megafon, Beeline czy Tele2 umożliwiły klientom raportowanie spamerskich numerów, po czym umieszczały te oflagowane w ogólnokrajowej bazie.

Wedle założeń, po 1 czerwca żaden telemarketer bądź oszust, oznaczony odpowiednią flagą, nie wykona połączenia wychodzącego na jakikolwiek numer w Federacji Rosyjskiej. Nie wyśle też wiadomości tekstowej ani multimedialnej.

Co warte podkreślenia, część spośród rosyjskich operatorów podobne rozwiązania stosuje od przeszło roku, ale tylko w obrębie własnej bazy użytkowników. Pomysł urzędników idzie o tyle dalej, że zakłada niczym nieskrępowane współdzielenie danych pomiędzy dostawcami usług.

Jak to w Rosji bywa, czyli drugie dno

Nie brakuje jednak obaw, że na skorumpowanym i mocno upolitycznionym rynku telekomunikacji dobro konsumenta stanowi jedynie pretekst do działań zakulisowych o zdecydowanie mniej etycznym charakterze.

Jak w rozmowie z Izwiestii mówi Władimir Uljanow, szef centrum analitycznego Zecurion, plan centralnego blokowania niepożądanych numerów jest zasadniczo słuszny, ale w przedstawionej formie rodzi obawy o liczne nadużycia. Na przykład o to, że nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystają system do zwalczania konkurencji, albo stanie się on przedmiotem żartów. Mechanizmu odwołań na razie nie przewidziano.

Nieoficjalnie nie można też zapominać o wątku politycznym, bo dziwnym trafem pomysł na blokowanie numerów pojawia się wtedy, gdy Europa Zachodnia i Centralna zaczynają zalewać mieszkańców Rosji SMS-ami demaskującymi tamtejszą propagandę.

Dysponując natomiast scentralizowanym systemem blokad, rosyjskie telekomy w istocie rzeczy będą mogły jednym rekordem w bazie danych wyeliminować z komunikacji każdego, a więc nie tylko niesławnych doradców od fotowoltaiki, ale też wrogów politycznych. Przyznajcie, brzmi to niczym mokry sen kremlowskich cenzorów. Tymczasem formalnie to tylko ukłon w stronę abonentów.

