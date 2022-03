Rosjanie mają problem. Zaraz skończy im się Internet

Rosję czeka prawdziwy kryzys informatyczny. Krajowym dostawcom wkrótce braknie miejsca na dane.

Okazuje się, że rosyjska branża IT jest w niemałych tarapatach. Pod wpływem zachodnich sankcji i wycofania się z tamtejszego rynku większości globalnych dostawców usług chmurowych, lokalne firmy musiały sięgnąć po rozwiązania lokalnych dostawców. Dla wyobrażenia sobie skali wystarczy wspomnieć, że przykładowo zapotrzebowanie rosyjskiego operatora komórkowego MegaFon zwiększyło się pięciokrotnie, a w przypadku popularnej platformy VK wzrosło o 20 procent.

Rosja: centra danych na granicy wydolności

Problem w tym, że rosyjskie centra danych na ten nagły przypływ popularności są kompletnie nieprzygotowane i nie mają zasobów, by obsłużyć wszystkich zainteresowanych. Albo inaczej: mają zasoby, jednak wystarczą one na raptem dwa miesiące. Po tym czasie na rosyjskich serwerach zwyczajnie zabraknie miejsca na dane.

Sprawa jest na tyle poważna, że zainteresował się nią rosyjski rząd. Minsterstwo Cyfrowej Transformacji zorganizowało zresztą specjalne spotkanie, na którym omówiło problem z przedstawicielami największych firm takich jak Sberbank i Yandex. To na nim miały paść prognozy mówiące o dwóch miesiącach, po których lokalne centra danych przestaną być wydolne. Niestety nie wiemy czy na spotkaniu zapadły jakiekolwiek wiążące decyzje, choć według nieoficjalnych informacji wśród proponowanych rozwiązań omawiano m.in. pomysł przejęcia serwerów firm, które wycofały się z rynku rosyjskiego.

I w sumie niewiele więcej Rosjanom zostało, bo centra danych nie rosną na drzewach, a zagraniczne firmy w przeważającej większości zawiesiły dostawy do naszych wschodnich sąsiadów ze względu na sankcje. Według redakcji serwisu Kommiersant nawet Huawei miał wstrzymać sprzedaż swojego sprzętu w Rosji co najmniej do 26 marca i to mimo tego, że według zachodnich źródeł firma cały czas świadczy usługi na rzecz tamtejszych władz.

Rosja będzie reglamentowała Internet?

Co w takim razie czeka Rosjan? Nic dobrego. Najbardziej prawdopodobne wydaje się być wprowadzenie ograniczeń związanych z transmisją danych, w szczególności w kontekście zastosowań związanych z rozrywką. Innymi słowy media społecznościowe, streaming czy granie online mogą być wkrótce w Rosji reglamentowane.

A jeśli to nie wystarczy? Cóż... wtedy rosyjską branżę IT czeka kryzys, jakiego świat do tej pory nie widział.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: BleepingComputer, Kommiersant, oprac. własne