Uderz w rosyjską propagandę. Wystarczy komputer i kilka sekund

Hakerzy z całego świata nie przestają walczyć z Rosją, czy to poprzez paraliżowanie kolejnych stron i systemów czy akcje informacyjne. Najnowsza inicjatywa, sygnowana przez tajemniczy Squad303, należy do tej drugiej grupy i ma na celu zatrząść zwykłymi obywatelami Federacji. Co warte podkreślenia, kluczowy w tej kampanii jest udział społeczności, a tym samym każdy może pomóc. Ty również.

Aktywiści stworzyli bramkę SMS, która wysyła wiadomości na losowe numery osób prywatnych w Rosji. Jak sądzą, w ten sposób powinno udać się dotrzeć do relatywnie szerokiego grona osób. Szerszego niż w przypadku kampanii odbywających się wyłącznie w internecie.

Jeśli nie znasz języka rosyjskiego, nic straconego. Bramka ma zaprogramowany od razu domyślny szablon, a brzmi on w przekładzie:

Drodzy Rosjanie, wasze media są cenzurowane. Kreml kłamie. Tysiące waszych żołnierzy i braci Ukraińców ginie na Ukrainie. Dowiedz się prawdy w bezpłatnej sieci i aplikacji Telegram. Czas obalić dyktatora Putina!

Rzecz jasna, nie wiadomo kto dokładnie stoi za niniejszą inicjatywą, ale wiele wskazuje, że tym razem są to Polacy. Nazwa ugrupowania, Squad303, zdaje się nawiązywać do kultowego Dywizjonu 303 im. Tadeusza Kościuszki, znanego z fantastycznych wyników w Bitwie o Anglię. Z kolei adres opisywanej bramki to 1920[.]in, co przywodzi na myśl rok 1920 i zwycięską bitwę II RP przeciwko bolszewikom.

"Blisko 150 mln Rosjan nie zna prawdy o przyczynach i przebiegu wojny na Ukrainie. Karmieni są propagandą Kremla" – zauważają haktywiści. "W Rosji nie ma wolnych mediów, a internet jest cenzurowany" – dodają stanowczo, zachęcając do działania.

