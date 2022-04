Rosjanie znów pokazują, że są odklejeni. Żądają tańszych iPhone'ów

Presnieński Sąd Rejonowy w Moskwie rozpatrzy pozew zbiorowy przeciwko Apple Rosja. Konsumenci domagają się m.in. obniżenia cen. Jest jednak pewien zasadniczy problem.

Już na początku marca Apple odłączył od usługi Apple Pay wszystkie karty Visa i Mastercard wydane przez rosyjskie banki. Konkretnych powodów tej decyzji wprawdzie nie ujawniono, ale rzecz jasna nietrudno się ich domyślić. Po pierwsze, nastroje jakie są, każdy doskonale wie, po drugie – sami operatorzy również ogłosili opuszczenie Rosji, więc spółka z Cupertino alternatywy i tak nie miała.

Niemniej pod kilku tygodniach, obok Mastercard i Visa, zablokowano też rosyjskie karty Mir. Karen Kazaryan, dyrektor generalna Internet Research Institute, uważa, że ​​ten krok nie jest podyktowany czynnikami zewnętrznymi, a wyłącznie autonomicznymi działaniami Apple – i właśnie ten pogląd staje się osią zamieszania.

Grupa 20 moskiewskich użytkowników iPhone'a, reprezentowana przez lokalną kancelarię prawniczą, złożyła w Presnieńskim Sądzie Rejonowym pozew przeciwko producentowi. Jak stwierdzono, smartfon pierwotnie oferowany był z funkcją Apple Pay, a skoro nie jest ona obecnie dostępna, to w myśl prawa konsumenckiego dochodzi do naruszenia umowy kupna-sprzedaży.

Z tego tytułu rozżaleni nabywcy domagają się rekompensaty w wysokości 10 tys. rubli (ok. 603 zł) dla każdego wymienionego w powództwie, a także – tu ciekawostka – obniżenia sugerowanej ceny produktów Apple na rynku rosyjskim o analogiczną kwotę.

Rzecz w tym, że oficjalnie Apple wstrzymał wysyłki towaru do Rosji, a sprzęt dostępny w sklepach w lwiej części pochodzi od niecertyfikowanych importerów. Ci sami ustalają ceny, w dodatku mając z tyłu głowy spadający kurs wymiany rubla. Nie wiadomo tym samym, kto tak naprawdę miałby wziąć na siebie ciężar wymuszonej obniżki. Naturalnie władza może zdecydować się na ceny regulowane, ale to może doprowadzić wyłącznie do tego, że iPhone'ów nie będzie w Rosji w ogóle.

Źródło zdjęć: Shutterstock (emasali stock)

Źródło tekstu: Kommierisant, oprac. własne