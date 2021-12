realme uchyla rąbka tajemnicy: nadchodzi realme GT 2 Pro, ale na tym nie koniec

O premierze nowego flagowca realme GT 2 Pro słychać już od jakiegoś czasu, a wczoraj firma realme oficjalnie potwierdziła, że 20 grudnia o godzinie 10 naszego czasu odbędzie się jego premiera. Chociaż na plakatach zapowiadających wydarzenie nazwa tego modelu nie pada, a mowa tylko o „specjalnym wydarzeniu poświęconemu serii GT 2” to CEO realme, Sky Li, wyraźnie potwierdził na Twitterze, że chodzi o GT2 Pro.

Relentless tech and design innovations have always been the cornerstones of realme's rapid growth. This time, the GT 2 Pro has brought the whole thing to the next level with several world's first innovations.

