Polska cyfryzacja chodzi w szpilkach. Radę przejmują kobiety

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powołał dr Agnieszkę Jankowską na przewodniczącą Rady do spraw Cyfryzacji. W jej skład weszły także: Katarzyna Szymielewicz, dr Bianka Siwińska oraz dr hab. Katarzyna Kopczewska.

Rada do spraw Cyfryzacji pod nowym kierownictwem będzie wspierać i opiniować prace Ministerstwa Cyfryzacji.

Zależy nam na efektywnej współpracy z najlepszymi na rynku ekspertami i ekspertkami. Cieszę się, że cztery wspaniałe specjalistki, znane ze swojego zaangażowania, wiedzy i profesjonalizmu, zgodziły się dołączyć do Rady. Jestem pewien, że pod kierownictwem dr Agnieszki Jankowskiej będzie ona intensywnie pracowała na rzecz realizacji kluczowych obszarów cyfrowego rozwoju Polski. Wierzę, że nowe członkinie Rady pomogą nam rozpoznawać przyszłość oraz szanse i zagrożenia, jakie ze sobą niesie

– powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Dr Agnieszka Jankowska od niemal dwóch lat pełni funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji Digital Poland. Od 2020 r. jest także członkiem rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. W marcu 2023 r. dołączyła do grona Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Nowa szefowa Rady do spraw Cyfryzacji ma duże doświadczenia w sektorach komercyjnym i publicznym. Zdobywała je m.in. w General Electric Poland, a obecnie pracuje w T-Mobile Polska. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ukończyła też Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Funkcję przewodniczącej Rady pełnić będzie społecznie, nie pobierając wynagrodzenia.

Katarzyna Szymielewicz jest prawniczką, działaczką społeczną i publicystką. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, która – jako jedyna organizacja w Polsce – kompleksowo zajmuje się problematyką praw człowieka i nowych technologii. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies.

Dr Bianka Siwińska to naukowczyni, aktywistka i menadżerka. Jest prezeską Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz Perspektywy Women in Tech, działających na rzecz rozwijania potencjału kobiet w nowych technologiach. Jest twórczynią Pespektywy Women in Tech Summit – największego wydarzenia dla kobiet w technologiach w Europie oraz inicjatorką akcji „Dziewczyny na politechniki!”.

Studiowała i prowadziła badania na Uniwersytecie Warszawskim, Freie Universitaet, Technische Universitaet i Humboldt Universitaet w Berlinie, Columbia University w Nowym Jorku oraz w instytucie badawczym NIFU STEP w Oslo.

Dr hab. Katarzyna Kopczewska jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych (WNE UW) w Katedrze Data Science. W latach 2012-2020 prodziekan WNE UW, w kadencji 2020-2024 Senator UW, stypendystka University of Glasgow.

Od 2020 r. jest członkinią Naukowej Rady Statystycznej przy Prezesie GUS. Działa na rzecz otwartego oprogramowania obliczeniowego R – jako dydaktyk i autorka książek wydanych w Polsce i za granicą.

Czym jest Rada ds. Cyfryzacji?

Rada ds. Cyfryzacji jest ciałem doradczym, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem Ministerstwo Cyfryzacji oraz Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

