Snapdragon 7 Gen 2 z datą premiery. Qualcomm zapowiada nowy układ

Już za tydzień Qualcomm zaprezentuje nowy układ SoC dla smartfonów. Wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny przedstawiciel serii Snapdragon 7, który ożywi segment telefonów ze średniej półki.

Qualcomm zapowiedział premierę na 17 marca. Co ciekawe, choć to amerykański producent, informacja o wydarzeniu pojawiła się w chińskim serwisie Weibo, gdzie firma również ma swój profil. Dlaczego tam? W najbliższym czasie na chińskim rynku mają zadebiutować smartfony Redmi Note 12 Turbo i Realme GT Neo 5 SE (Neo 5 Lite) i to one właśnie mają od razu otrzymać nowego Snapdragona.

Nowa jednostka ma oznaczenie Snapdragon SM7475 i w przeciekach pojawiają się dwie prawdopodobne nazwy: Snapdragon 7+ Gen 1 lub Snapdragon 7 Gen 2. Ta druga wydaje się jednak bardziej prawdopodobna ze względu na nowszy niż w pierwszej generacji układ rdzeni. Producent prawdopodobnie będzie też chciał nawiązać do topowego Snapdragona 8 Gen 2, co jest bardziej nośne marketingowo.

Domniemany Snapdragon 7 Gen 2 pod swoją kodową nazwą zaistniał już w benchmarkach AnTuTu i Geekbench. Dzięki temu wiadomo, że pierwsze skrzypce w nowej jednostce będzie odgrywał główny rdzeń („Prime”) Cortex-X2 o taktowaniu 2,92 GHz – w odróżnieniu od starszego rdzenia, Cortex-A710, który trafił do Gen 1. Rdzeń Cortex-X2 w tej serii pojawi się po raz pierwszy, a wcześniej stosowany był w układach z linii Snapdragon 8 Gen 1.

Poza głównym rdzeniem w nowej jednostce Qualcomma znajdą się trzy wydajne („Performance”) rdzenie Cortex-A710 z zegarem 2,5 GHz oraz cztery oszczędne („Efficiency”) Cortex-A510 taktowane na 1,8 GHz. Za przetwarzanie grafiki ma odpowiadać GPU Adreno 725 z zegarem 580 Hz. Układ wykonany jest w litografii 4 nm TSMC.

Wprowadzenie nowego SoC z serii Snapdragon 7 może ożywić rynek przystępnych cenowo smartfonów ze wyższej średniej półki. Model Gen 1 okazał się mało popularny ze względu na niewielką wydajność w porównaniu do jeszcze starszego Snapdragona 778G, który zresztą wciąż jest stosowany w średniakach.

Nowy układ zdobył w benchmarku AnTuTu v9 1 029 731 punktów, a w Geekbench 5 - 1215 i 4064 dla jednego i wielu rdzeni. Skok wydajności wobec starszych generacji będzie więc wyraźnie zauważalny, w tym pierwszym teście wynosi około 80%.

Zobacz: Qualcomm, król chaosu. Snapdragon 782G to nowy układ dla średniaków

Zobacz: Zadebiutował Snapdragon X75 5G. To modem dla flagowców 2024

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Qualcomm

Źródło tekstu: wł., Weibo, GSM Arena