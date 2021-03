Qualcomm chce mieć swoich fanboyów - tworzy dla nich specjalny program

Firma Qualcomm uruchomiła program Snapdragona Insider, mający na celu zrzeszanie fanów swoich procesorów.

Założenia programu Snapdragon Insider są stosunkowo proste. Qualcomm chce zaktywizować fanów swoich procesorów, w związku z czym stworzył dla nich dedykowany newsletter oraz zwiększył swoją aktywność w mediach społęcznościowych. Za ich pośrednictwem fani marki mają uzyskiwać dostęp do najświeższych informacji oraz tworzonych specjalnie z myślą o nich unikalnych treści. I to by było tyle - przynajmniej na razie. Docelowo Qualcomm chce również nawiązać współpracę z zewnętrznymi twórcami oraz oferować swoim fanom unikalne gadżety..

Niby nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że dotychczas Qualcomm tego typu działań nastawionych na budowanie społeczności nigdy nie prowadził. I bynajmniej źle na tym nie wyszedł, patrząc przez pryzmat tego, że na rynku urządzeń z Androidem jest obecnie niemalże monopolistą. Z drugiej jednak strony marka nie może się pochwalić rozpoznawalnością na poziomie chociażby Intela czy AMD i właśnie temu program Snapdragon Insiders ma przeciwdziałać.

Czy ten plan wypali? Trudno powiedzieć, ale na wszelki wypadek już zaczęliśmy się przygotowywać psychicznie na przyszłość, w której sekcje komentarzy będą zdominowane przez wojny fanów Snapdragonów i Exynosów.

Zobacz: Qualcomm sprzeciwia się zakupowi Arm przez Nvidię

Zobacz: Ograniczenia w handlu z firmą Huawei lekarstwem na niedobory chipów - twierdzi przyszły szef Qualcommu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Qualcomm, Android Police