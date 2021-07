Powodzie w Chinach: 13 tysięcy stacji 5G znowu działa

Deszcze w Chinach spowodowały katastrofalne powodzie. Na szczęście Chińczycy bardzo szybko ruszyli do walki z jej skutkami. Już teraz działa 13 tysięcy stacji bazowych 5G

Natura nie jest ostatnio łaskawa. Deszcze spowodowały w Chinach powodzie, które spowodowały duże straty w prowincji Henan i jej stolicy w Zhengzhou. Na skutek żywiołu wiele osób zginęło i utraciło dach nad głową. Szkody nie ominęły infrastruktury, a łączność jest teraz potrzebna jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Na szczęście Chińczycy od razu ruszyli do walki z żywiołem i naprawy szkód. Pracownicy China Mobile sprawili, że już 13299 stacji bazowych 5G znowu działa. Zasięg powrócił tym samym do centrum Zhenghou. Są jednak nadal miejsca, z którymi nie da rady się połączyć przy użyciu 5G.

Chińczycy naprawili też łącza i udostępnili telefony satelitarne, generatory prądu i silniki poszkodowanym. Pracownicy China Mobile wydają także gorącą wodę i pomagają suszyć i ładować telefony. Wszystko to po to, by życie w poszkodowanych gminach prowincji Henan mogło jak najszybciej wrócić do normy. Deszcze tam były najgorsze od tysiąca lat, a chińskie wojsko musiało wysadzić nieczynną tamę, by przekierować nacierającą wodę.

