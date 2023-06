PornHub wyręczy rząd? Nie ma wyboru

Nie czekając na to, co wymyślą parlamentarzyści, PornHub samemu inicjuje tworzenie zaawansowanego rozwiązania weryfikacji wieku.

Władze kilku krajów, w tym ostatnio przede wszystkim Francji, dążą do narzucenia wydawcom pornografii obowiązku weryfikacji wieku użytkowników. Rzecz w tym, że o ile samo sporządzenie ustawy niesie za sobą ciężar najwyżej biurokratyczny, o tyle potrzeba jeszcze stosownych narzędzi po stronie teleinformatycznej.

Arcom, francuski odpowiednik naszego UKE, cały czas obiecuje, że infrastrukturę przygotuje. Tylko nie wiadomo kiedy, bo urząd raz po raz przesuwa terminy. Dlatego zapewne działać postanowił główny zainteresowany – PornHub.

Ethical Capital Partners (ECP), fundusz będący właścicielem PornHub, angażując w to Arcom, skontaktował się z Apple, Google i Microsoft w celu opracowania wspólnej technologii – donosi CNN. Spółka chce, aby giganci technologiczni wprowadzili takie rozwiązanie, które pozwoli na przechowywanie informacji o wieku użytkownika w pamięci wewnętrznej jego urządzeń.

W myśl przedstawionego projektu wiek miałby być weryfikowany gdzieś w niskiej warstwie sprzętowej i niemożliwy do podrobienia. a jeśli weryfikacja pełnoletności dałaby odpowiedź negatywną, urządzenie powinno blokować treści nieodpowiednie. Nie tylko pornografię, ale też m.in. sklepy z alkoholem.

Co ciekawe, jest to rozwiązanie zbliżone do tego, które Apple zamierza wprowadzić wraz z iOS 17. Przypomnijmy, system pozwoli na weryfikację tożsamości za pomocą dokumentu w formie elektronicznej, przechowywanego właśnie w pamięci, choć na razie tylko na terenie USA.

Tak czy siak, jak podaje CNN, ponoć trójstronne rozmowy między PornHubem, Arcom i gigantami technologicznymi już się zaczęły. Mimo iż żadne z przedsiębiorstw nie chce tego komentować. Nie wiadomo też, czy ostatecznie prośba pornobiznesu zostanie spełniona.

Źródło zdjęć: charnsitr / Shutterstock

Źródło tekstu: CNN, oprac. własne