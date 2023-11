Patostreamerzy ze Śląska trafili do aresztu. Grozi im długa odsiadka

Śląscy policjanci złapali dwóch patostreamerów, oskarżanych o znęcanie się nad dwiema młodymi kobietami. Obaj trafili na 3 miesiące do aresztu, a za czyny, których się dopuścili, grozi im do 8 lat więzienia.

W poniedziałkowy wieczór, 27 listopada 2023 roku, zakończyło się posiedzenie aresztowe sądu wobec dwóch patostreamerów, którzy w okresie od 17 do 19 listopada tego roku dopuścili się na terenie Śląska przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu względem dwóch młodych kobiet. Relacje z tych wydarzeń 18-latkowie transmitowali w sieci.

Po zdarzeniu młodzi mężczyźni wyjechali poza granicę Polski, lecz w wyniku intensywnej pracy operacyjnej, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach namierzyli ich i ustalili, kiedy zamierzają wrócić do Polski. Kryminalni zatrzymali ich w miniony weekend na terenie Śląska, niedługo po tym, jak przekroczyli granicę.

W poniedziałek rano patostreamerzy usłyszeli zarzuty w katowickiej prokuraturze. Podejrzani odpowiedzą między innymi za:

znęcanie się psychiczne i fizyczne nad młodą kobietą,

rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu jej nagiego wizerunku bez jej zgody,

usiłowanie doprowadzenia kobiety do obcowania płciowego wykorzystując jej bezradność,

nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jeden z zatrzymanych odpowie również za spowodowanie obrażeń ciała innej młodej kobiety. Decyzją katowickiego sądu 18-latkowie najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie, gdzie będą oczekiwać na rozprawę. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Uważaj na swoje dzieci!

Funkcjonariusze policji apelują do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży o to, by rozmawiali ze swoimi pociechami i interesowali się nimi, a w szczególności:

interesowali się ich aktywnością w sieci,

uświadamiali swoje pociechy o zagrożeniach, jakie mogą na nie czyhać,

wyjaśniali, że nie wszystkie zachowania w Internecie są bezpieczne,

budowali ze swoimi dziećmi więź i zaufanie.

Źródło zdjęć: Policja

Źródło tekstu: Policja