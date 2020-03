Pojawiają się dowody na handel Huaweia z Iranem, czyli USA mają kolejną wymówkę

Agencja Reuters donosi, że są twarde dowody na handel pomiędzy Huaweiem oraz Iranem. To z pozoru niewinne wydarzenie biznesowe niestety będzie jednak kolejnym argumentem w rękach USA i Donalda Trumpa.

Córka założyciela Huawei (i jednocześnie wicedyrektor firmy) Meng Wenzhou została zatrzymana na zlecenie amerykańskich służb w Kanadzie pod zarzutem handlu Huaweia z Iranem. Amerykanie twierdzą, że zakaz obowiązywał wszystkie firmy działające na rynku amerykańskim. Adwokaci Chinki nigdy jednak nie zaprzeczali handlowi Huaweia z Iranem, całą linię obrony oparli na tym, że nie było to przestępstwem w Kanadzie. A zgodnie z kanadyjskim prawem ekstradycja może się dokonać wyłącznie, kiedy czyn jest zabroniony i w Kanadzie i w kraju wnoszącym o ekstradycję.

Teraz jednak USA będą miały kolejny argument do tego by cały świat straszyć wielkim i strasznym Huaweiem. Agencja Reuters pisze, że pojawiły się listy przewozowe i dokumentacja świadcząca o handlu Huaweia z irańską Mobile Telecommunication Co. of Iran. Jesteśmy pewni, że Biały Dom będzie o tym teraz głośno mówił. Tak samo jak oskarżał ByteDance (wydawcę TikToka) o to, że dane obywateli USA są na serwerach w Chinach. Były w Singapurze.

Źródło tekstu: reuters, wł