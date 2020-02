Kupujesz w Chinach? Możesz mieć problem ze zwrotem

Z powodu koronawirusa z Wuhan osoby kupujące cokolwiek w Chinach mogą mieć problem z odesłaniem zakupionych przedmiotów na przykład w ramach reklamacji. Poczta Polska zawiesiła przyjmowanie przesyłek do Państwa Środka.

Wiele osób w Polsce kupuje różne produkty, w tym między innymi sprzęt elektroniczny, w Chinach. Dużym powodzeniem w naszym kraju cieszy się Aliexpress, który stanowi konkurencję dla Allegro. Zakupy w Państwie Środka to przede wszystkim znacznie niższe ceny, czasem nawet kilkakrotnie. Można tam też czasem kupić produkty, które ciężko dostać w innych miejscach.

Bywa tak, że otrzymany z Chin produkt wymaga odesłania go do nadawcy, na przykład z powodu konieczności dokonania reklamacji. Z powodu epidemii koronawirusa 2019-nCoV, czyli tak zwanego koronawirusa z Wuhan, może być z tym problem, ponieważ Poczta Polska zawiesiła przyjmowanie przesyłek adresowanych do tego kraju.

Informujemy, iż w związku z zawieszeniem operacji lotniczych przez linie lotnicze do Chin oraz brakiem innych możliwości transportowych do tego kraju, Poczta Polska wprowadza od dzisiaj zawieszenie do odwołania przyjmowania przesyłek pocztowych przeznaczonych do tego kraju. Ponadto informuje, że w przypadku dotychczasowo wysłanych przesyłek do Chin mogą wystąpić opóźnienia w ich doręczaniu.

- czytamy w komunikacie Poczty Polskiej

31 stycznia tego roku Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat, według którego nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

Źródło tekstu: Poczta Polska