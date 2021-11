Play ma awarię, nie działają połączenia

Próbujesz się dodzwonić na numer Play albo sam masz numer w tej sieci i nie udaje się nawiązać połączenia? Nie tylko ty – taki problem dotknął dziś wielu Polaków, prónbujących korzystać z fioletowej sieci.

Dziś po godzinie 9:00 użytkownicy sieci Play zaczęli narzekać na problemy z połączeniami. Próba dodzwonienia się na numer w fioletowej sieci kończyła się komunikatem o tym, że połączenia nie można nawiązać. W skrajnych przypadkach nie ma nawet sygnału wybierania sieci.

Również użytkownicy z numerem w Play mieli problemy z zainicjowaniem połączeń do innych operatorów. Jak wynik z raportów na downdetector.pl problem dotyczy całej Polski, użytkowcy skarżą się też na brak sieci i to, że telefony nie zawsze działają po przełączeniu się w roamingu krajowym na inne sieci, np. T-Mobile. Takie rozwiązanie może jednak okazać się najlepszym wyborem w tej sytuacji. Problemy dotyczą także transmisji danych i dostępu do internetu. Awaria objęła także operatorów wirtualnych, korzystających z sieci Play, np. Mobile Vikings.

Niektórzy użytkownicy Playa raportują, że sieć wraca do życia, ale po chwili problemy pojawiają się ponownie. Jeżeli nawet działają połączenia głosowe, to wciąż nie udaje się korzystać z internetu.

W krótkim czasie liczba zgłoszeń na downdetector.pl przekroczyła 6 tysięcy. Najwięcej zgłoszeń pochodzi z Warszawy, Łodzi, Trójmiasta, Lublina, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Poznania. Miejmy nadzieję, że Play szybko rozwiąże ten problem.

