PGE ma nową broń na awarie

PGE Energia Ciepła, spółka należąca do Grupy PGE, zakończyła realizację projektu wdrożenia systemu łączności krytycznej w dziewięciu elektrociepłowniach w Polsce. Projekt jest odpowiedzią na wymogi europejskiego kodeksu NCER (Network Code on Emergency and Restoration), który określa standardy komunikacyjne i operacyjne dla stabilności systemu elektroenergetycznego.