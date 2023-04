Paczkomat pułapka. Pomógł złapać przestępcę

Pewien wrocławianin urządził sobie z automatu paczkowego kanał tranzytowy dla narkotyków – raportuje policja. I był bardzo zdziwiony, że plan nie wypalił.

Policjanci z Zespołu do walki z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego z Wrocławskiej Komendy Miejskiej Policji odkryli 3 kg narkotyków. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że odkrycia dokonali w paczkomacie mieszczącym się w dzielnicy Wrocław Fabryczna.

O nietypowej przesyłce policjanci z Wrocławia dowiedzieli się prowadząc działania operacyjne, czytamy. Po wykryciu kontrabandy kryminalni zaczaili się w pobliżu i cierpliwie czekali, aż po pakunek przyjdzie adresat. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Wrocławia, który, jak zauważono, wykazywał szczere zdziwienie, gdy przy paczkomacie nagle pojawili się funkcjonariusze.

W domu miał tego więcej. Znacznie więcej

Policja nie tylko zabezpieczyła narkotyki z przesyłki, ale też przeszukała mieszkanie wrocławianina, odkrywając kolejne porcje nielegalnych substancji. Łącznie policjanci z komendy we Wrocławiu zabezpieczyli ponad 8 kg narkotyków.

W domu zatrzymanego odkryto między innymi marihuanę i mefedron, a także tabletki psychotropowe. O winie Wrocławianina świadczyły też znalezione przedmioty, a wśród nich waga elektroniczna do porcjowania środków, woreczki strunowe do ich pakowania oraz zgrzewarka próżniowa.

Teraz nastolatek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wystąpiła dodatkowo z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 19-latka, na co wyraził już zgodę sąd. Zatrzymany został przeniesiony do aresztu śledczego na 3 miesiące.

Lekcja: automat paczkowy nie zapewnia anonimowości

Co warto natomiast w tej sytuacji podkreślić, to fakt, że obala ona pewien obiegowy mit, jakoby automaty paczkowe gwarantowały pełną anonimowość. A co za tym idzie, były świetnym narzędziem logistycznym dla przestępców.

Owszem, dane odbiorcy mogą być fałszywe, gdyż do nadania i odbioru przesyłki wystarczy numer telefonu, a ten można zarejestrować na tak zwanego słupa. Jednak przy urządzeniach zazwyczaj pojawia się monitoring, a policja, jak doskonale widać, ma swoje sposoby, by szmuglerkę wychwycić.

