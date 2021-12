To już ostania szansa! Weź udział w konkurs świątecznym TELEPOLIS.PL

Drodzy Czytelnicy TELEPOLIS.PL, czy pamiętacie o naszym konkursie świątecznym? To wyjątkowa okazja, by otrzymać jeden z nie tylko technologicznych prezentów, dla siebie lub bliskich. Zasady są proste, ale czasu coraz mniej – termin zbliża się nieubłaganie. Do udziału w zabawie zapraszamy do 31 grudnia.

Na uczestników czekają upominki ufundowane przez naszych Partnerów. Zobaczcie, co można wygrać w konkursie:

1. miejsce: Realme Narzo 30 5G

wartość 849 zł

To zadziwiające jak wiele udało się producentowi zmieścić w telefonie o tak korzystnej cenie. Już samo 5G było nie do pomyślenia za takie pieniądze rok temu, a co dopiero akumulator aż 5000 mAh czy aparat 48 Mpix. Więcej przeczytacie o nim na 3. stronie naszego poradnika.

2. miejsce: fotel Genesis Nitro 650

wartość 799 zł

O tym tronie dla prawdziwego (nie tylko) gracza szerzej przeczytacie na 2. stronie naszego poradnika. Dość powiedzieć, że wytrzyma nawet 150 kg zawodnika, a i 195 cm wzrostu nie jest mu straszne.

3. miejsce: klawiatura Genesis Thor 400 RGB Kailh Red

wartość 349 zł

To pełnowymiarowa klawiatura z podświetleniem RGB i błyskawicznymi, liniowymi przełącznikami Kailh Red. Docenią ją szczególnie komputerowi gracze, dla których szybkość reakcji jest niezwykle istotna. W modelu tym nie zabrakło odczepianej podkładki pod nadgarstki, jak i przycisków multimedialnych.

Miejsca 4-6: roczne kursy językowe Babbel

wartość 240 zł

Wybierasz się na wakacyjny urlop? A może chcesz czuć się swobodnie podczas rozmów biznesowych? Z pomocą przyjdzie Babbel, kursy językowe w aplikacji mobilnej i przez stronę internetową. Ty wybierasz poziom, rodzaj słownictwa, jak i charakter kursu. Wszystko w przejrzystej aplikacji, z analizą wymowy i poprawnej pisowni, a do tego idealnie zgrane z Twoim wolnym czasem. Przy polskojęzycznym interfejsie możesz wybrać kursy języka angielskiego i niemieckiego, a jeśli dobrze znasz np. j. angielski, z powodzeniem możesz korzystać też z innych kursów.

7. miejsce: słuchawki Genesis Neon 750 RGB White

wartość 189 zł

Słuchawki Genesisa wyróżnia uniwersalność — podłączycie je do komputera zarówno przez gniazdo słuchawkowe, jak i za pomocą portu USB. Nie zabrakło pilota na przewodzie, jest niezbędny do gier i zdalnej edukacji mikrofon, a podświetlenie RGB dodaje gamingowego blasku. Słuchawki zadziałają też z konsolami czy smartfonem.

8. miejsce: mysz Genesis Krypton 750

wartość 169 zł

Gamingowy gryzoń wyposażony został sensor optyczny PAW3333 o czułości w zakresie 200 – 8000 DPI. Maksymalna szybkość przetwarzania danych utrzymuje się na poziomie 8000 FPS, a maksymalna akceleracja wynosi 35 G. Prawdziwi gracze wiedzą, o co chodzi :-). A do tego regulowane dociążenie i dodatkowa, ażurowa obudowa.

Miejsca 9-12: zestawy suplementów diety marki Osavi

wartość 150 zł

W nowym roku warto zadbać o zdrowie swoje i bliskich, a pomóc w tym mogą wysokiej klasy suplementy diety polskiej marki Osavi. Firma stawia na produkcję w UE i ekologiczne opakowania, a jej oferta uwzględnia produkty dedykowane osobom na dietach wykluczających, m.in. wegetariańskich, wegańskich, bezlaktozowych, bezcukrowych czy keto. Na prezenty od Osavi dla Czytelników TELEPOLIS.PL składają się: wegańska witamina D3 w sprayu, multiwitaminowe żelki bez cukru i zestaw miękkich kapsułek witamin A,D,E i K.

Zasady konkursu

W konkursie można wziąć udział na specjalnej stronie konkursowej. Po zalogowaniu się na TELEPOLIS.PL, wystarczy opowiedzieć w komentarzu o swoich noworocznych postanowieniach. Tylko tyle i aż tyle :) Wszystkie szczegóły konkursu znajdziecie pod tym adresem.

Życzymy udanej zabawy i szampańskiego sylwestra!

