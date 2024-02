Orange gasi światło. Konieczna wymiana telefonów w kolejnych rejonach Polski

Koniec 3G w Orange zbliża się coraz większymi krokami. Po pierwszych wyłączeniach w okolicach Piły i Sieradza operator zapowiada kolejne rejony bez 3G. Ujawnił już, dokładnie gdzie i kiedy nastąpią kolejne wyłączenia.

Orange Polska kontynuuje wyłączanie sieci 3G. W maju przyjdzie czas na okolice Słupska i Koszalina. Jak podkreśla operator, dla niektórych użytkowników wyłączenie 3G wiąże się z koniecznością wymiany karty SIM lub telefonu.

Wyłączenie 3G poprawi jakość sieci LTE

Orange zapowiadał wygaszanie 3G już w poprzednich latach. Dzięki tej operacji pasmo 900 MHz wykorzystywane przez przestarzały już standard trzeciej generacji przeznaczone zostanie na łączność LTE. Refarming poprawi dostępność sieci 4G w Orange, a w rezultacie zapewni lepszą jakość usług, w tym rozmów dzięki wykorzystaniu VoLTE. To niemal same korzyści, choć oczywiście są też pewne niedogodności.

Swoje zapowiedzi Orange zaczął realizować pod koniec września 2023 roku, wyłączając 3G w pierwszych rejonach Polski: w powiatach pilskim, złotowskim, wałeckim, wieruszowskim, wieluńskim i pajęczańskim. Operator już w zeszłym roku zapowiedział, że kolejne będą okolice Słupska i Koszalina. I oto właśnie nadchodzi ten czas.

Oto dokładny harmonogram wyłączeń 3G podany przez Orange:

6-10 maja – powiaty: słupski, w tym miasto Słupsk (powiat miejski), lęborski, sławieński, bytowski,

– powiaty: słupski, w tym miasto Słupsk (powiat miejski), lęborski, sławieński, bytowski, 13-17 maja – powiaty: koszaliński, w tym miasto Koszalin (powiat miejski), człuchowski, szczeciniecki,

– powiaty: koszaliński, w tym miasto Koszalin (powiat miejski), człuchowski, szczeciniecki, 20-24 maja – powiaty: kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, drawski.

Wyłączenie 3G – zalety, ale i kłopoty

Wyłączenie 3G i przeznaczenie częstotliwości na potrzeby 4G poprawią działanie sieci, zarówno pod względem pojemności, jak i prędkości pobierania i rozmów głosowych. Jednocześnie trzeba pamiętać, że oznacza to konieczność posiadania odpowiedniego telefonu. O ile większość z nas ma smartfony z 4G lub nawet 5G, to osoby starsze lub mniej zasobne wciąż mogą używać starszych modeli, na przykład klasycznych telefonów z klawiaturą. Dla seniorów nagłe odcięcie od 3G może oznaczać poważne problemy w kontaktach z bliskimi, nawet mimo tego, że wciąż będzie działać (do czasu) jeszcze starszy standard 2G.

Również posiadacze nowszych telefonów mogą napotkać trudności – do prowadzenia rozmów wymagane jest urządzenie zapewniające obsługę VoLTE. Chociaż większość nowych smartfonów powinna już bez problemu działać z tą usługą w Orange, niektórzy klienci mogą mieć modele, których pomarańczowy operator nie dopuści do VoLTE.

Wyłączenie 3G – jak się przygotować?

Przygotowując się na wyłączenie 3G, warto po pierwsze sprawdzić, czy telefon i karta SIM współpracują z 4G LTE i obsługują VoLTE. W Orange wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści KARTA na numer 80233, a w odpowiedzi klient otrzyma informację, czy i co należy zrobić.

Usługa dostępna jest dla użytkowników sieci Orange oraz nju mobile, a osoby korzystające z Orange Flex mogą sprawdzić kartę i telefon za pomocą dostępnego w aplikacji czatu.

Jeśli okaże się, że karta SIM wymaga wymiany na nowszą, można zrobić to bezpłatnie w salonie Orange. Z kolei przy wyborze nowego modelu telefonu, warto zwrócić uwagę, czy obsługuje technologię VoLTE. Na pewno zagwarantują to urządzenia kupione u Orange.

Orange zadowolony z wyłączenie 3G

We wpisie na blogu Orange znalazło się krótkie podsumowanie efektów pierwszych wyłączeń 3G. Po pierwsze operator zwiększył zasięg LTE. W lokalizacjach, w których do tej pory dostępne było 3G w paśmie 900 MHz, teraz można korzystać z 4G.

Dzięki temu zwiększyła się efektywność pasmowa. Oznacza to, że całej sieci LTE, na obszarach wyłączeń w okresie od września do grudnia, klienci Orange przesłali o ok. 12% więcej danych. W wyniku refarmingu i włączenia LTE operator był w stanie przesłać w paśmie 900 MHz dwa razy więcej danych niż wcześniej, gdy było ono w pełni przeznaczone dla 3G.

Mówiąc najprościej, przez odpowiednią parametryzację i wykorzystanie nowszej technologii, jesteśmy w stanie „zmieścić” więcej danych w tym samym zasobie częstotliwości

– tłumaczy Orange.

Operator przekonuje też, że znacząco poprawiła się też jakość innych usług. Orange odnotował kilkunastoprocentowy wzrost ruchu głosowego w technologii VoLTE, która zapewnia wyższą jakość dźwięku.

Zmniejszyła się też liczba problematycznych sytuacji w sieci LTE, które związane były głównie z przeciążeniami. Operator odnotował ponad 30-procentowy spadek takich zdarzeń i to pomimo kilkunastoprocentowego wzrostu ruchu sieciowego.

Orange nie ukrywa jednak, że wyłączenia 3G od niektórych wymagało wycieczki do salonu, od innych wymiany karty SIM czy telefonu.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska