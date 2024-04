Orange Polska dołączył do ważnego programu Ministerstwa Cyfryzacji

Orange Polska dołączył do grona partnerów Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji. Tym samym operator rozpocznie działania na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Porozumienie sygnowali Paweł Olszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz przedstawiciele Orange Polska – Witold Drożdż, Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych oraz Sławomir Chmielewski, Dyrektor Bezpieczeństwa i Compliance.

Kolejny partner dołącza do grona programu PWCyber. Cieszę się z tej współpracy oraz możliwości wymiany doświadczeń, jakie daje. Zakładam, że przyniesie wiele korzyści. Szczególnie że to pierwszy operator telekomunikacyjny w tym gronie. Dzięki tej wymianie – zarówno jednostki, jak i organizacje – będą mogły osiągać większe sukcesy i lepiej odpowiadać na wyzwania, przed którymi stoją

– powiedział wiceminister Paweł Olszewski.

Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) jest przedsięwzięciem niekomercyjnym o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest realizowane na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Partnerzy Programu zobowiązują się do wymiany doświadczeń m.in., w celu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowych procesów, produktów i usług oraz podnoszenia świadomości użytkowników rozwiązań cyfrowych.

CERT Orange Polska każdego dnia ma do czynienia średnio z ponad 170 tys. prób ataków – to ogromna skala sieciowych zagrożeń. Zaproszenie nas, jako pierwszej firmy telekomunikacyjnej, do grona partnerów Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie traktujemy jako wyróżnienie i uznanie dla profesjonalizmu naszych ekspertów. Kontynuujemy intensywne działania w obszarze ochrony sieci oraz stale udoskonalamy rozwiązania przeciwdziałające zagrożeniom, dla dobra naszych klientów i partnerów biznesowych, jak również na rzecz sektora publicznego