Orange przeszkoli firmy z technologii 5G

Orange Polska startuje z pierwszą w Polsce akademią 5G. Jej celem jest podniesienie specjalistycznej wiedzy z zakresu sieci piątej generacji wśród przedstawicieli biznesu. Cykl edukacyjny powstał we współpracy z APA Group.

Akademia 5G to wspólna odpowiedź Orange Polska i APA Group na wzrost zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę, związaną z technologią 5G, wśród przedsiębiorców. Propozycja jest kierowana do przedstawicieli polskich firm, które poszukują innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania, produkcji, logistyki czy technologii. Dzięki cyklowi szkoleń, mają oni się nauczyć, jak wykorzystać 5G, aby zwiększyć efektywność, produktywność i konkurencyjność swoich biznesów.

Akademia 5G odpowiada na kluczowe wyzwania: niedostateczną świadomość korzyści 5G w biznesie, obieg nieprawdziwych informacji o 5G w przestrzeni publicznej i brak kluczowych kompetencji z obszarze 5G na rynku. Edukacja jest tutaj niezbędna. 5G przekracza granice tradycyjnego internetu i otwiera nowe horyzonty dla biznesu i społeczeństwa. Akademia ma szansę znacznie przyspieszyć rozpowszechnianie się tej technologii. To nie tylko krok naprzód dla branży telekomunikacyjnej, ale także impuls do transformacji cyfrowej w wielu sektorach.

– powiedziała Bożena Leśniewska, wiceprezes zarządu ds. rynku biznesowego, Orange Polska

W ramach Akademii 5G odbędą się trzy spotkania online, zaplanowanych na 9, 16 i 23 kwietnia 2024 roku, oraz stacjonarny finał 28 maja tego roku, w Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 w Gliwicach. Uczestnicy będą mieli okazję spotkania technologicznych ekspertów, takich jak Aleksandra Przegalińska, Artur Kurasiński czy Adam Przeździęk, a także praktyków wdrożeń technologii 5G z Orange Polska i APA Group.

Program obejmuje takie tematy, jak między innymi:

Udział w Akademii 5G jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 kwietnia 2024 roku na stronie www.akademia5G.pl. Uczestnicy otrzymają interaktywny podręcznik dla menedżerów z przykładami implementacji kampusowych sieci 5G, a na koniec – certyfikat ukończenia kursu.

Jako ktoś, kto zawsze patrzył w przyszłość, uważam, że technologia 5G otwiera nowe, fascynujące rozdziały dla efektywności w biznesie. Prędkość transmisji danych, minimalne opóźnienia i zdolność obsługi ogromnej liczby urządzeń w sieci to tylko początek tego, co oferuje 5G. Współpracując ze sztuczną inteligencją i narzędziami IIoT do zarządzania, 5G całkowicie zmienia sposób, w jaki przedsiębiorstwa optymalizują swoje procesy i monitorują efektywność energetyczną. W mojej opinii, menedżerowie, którzy zrozumieją i wdrożą te inteligentne rozwiązania, nie tylko uzyskają przewagę konkurencyjną, ale również zdefiniują nowe standardy innowacyjności w swoich branżach.