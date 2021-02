Oracle i Walmart zawieszają plany kupna części TikToka

Oracle i Walmart zawieszają plany kupna amerykańskiej części TikToka. Tym samym (chyba) kończy się jedna z najdziwniejszych technologicznych telenowel ostatniego czasu.

Ostatni rok był ciężki dla wielu firm (chociaż akurat producenci laptopów mogli odtrąbić sukces), ale TikTok na tym polu znacząco się wyróżnił. Chińska aplikacja była głównym bohaterem najdziwniejszej technologicznej telenoweli od dawien dawna. W ostatnim etapie swoich rządów prezydent Donald Trump ruszył na wojnę z TikTokiem. Polityk aż do końca był wierny swoim poglądom, że co chińskie to z pewnością złe. Trump złożył jednocześnie propozycję nie do odrzucenia, która zakładała sprzedaż praw do zarządzania TikTokiem na terenie USA amerykańskiej firmie. Najpierw miał to być Microsoft, ale szybko głównym kandydatem został Oracle. Kierownictwo tej firmy całkowicie przypadkowo miało bardzo dobre stosunki z Donaldem Trumpem. Niestety dla Oracle i Trumpa, TikTok postawił na walkę na przetrzymanie.

Chińczycy uznali, że wystarczy przeciągnąć wszystko do wyborów w USA. Jednocześnie TikTok wygrał przed amerykańskimi sądami, które nakazały Trumpowi, by TikTok dalej swobodnie działał. Sąd wyraźnie podkreślił, że władze USA nie przedstawiły żadnego dowodu na rzekome szpiegowanie. Jednocześnie Trump przedstawiał coraz lżejsze warunki umowy - TikTok nie miał już sprzedawać całego amerykańskiego oddziału, ale jego część. Polityk przegrał jednak wybory i... wtedy wszystko się zmieniło. Teraz okazało się, że zarówno Oracle, jak i Walmart zawieszają plany kupna TikToka. Sprawą TikToka zajmie się co prawda jeszcze prezydent Biden, obie firmy nie wydają się jednak wiązać z tym już zbyt dużych nadziei.

Źródło tekstu: reuters, wł